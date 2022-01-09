09 Oca 2022 - 15:30- Spor G: 09 Oca 2022 - 15:31

Akçay’ın 2.yarı oynattığı futbol beğenildi

Sezon başından bu yana sürekli olumsuz yönde eleştirilen teknik patron Mustafa Reşit Akçay, ilk yarı boyunca gerçekten kritik hatalar yaptı. Ancak Ümraniye maçıyla birçok şeyin düzeldiği görüldü

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
Akçay’ın 2.yarı oynattığı futbol beğenildi mask

Lider Ümraniye karşısında, deplasman şartlarında ve covid gölgesinde sahaya çıkan Kocaelispor, adeta yedeksiz mücadele ederken, transferlerini de kurallar gereği oynatamadı. Golcü Dino’nun da maç öncesinde düşünülmemesi, planları bozdu. Bu şartlarda lider karşısına çıkan Kocaelispor, Ümraniye’nin ilk yarı baskısına rağmen yüzde yüz bir gollük pozisyonu Pereira ile kullanamadı. Takımın 15 günlük devre arası boşluğunda kondisyon anlamında önemli bir kazanım elde ettiği görülürken, bunda Akçay’ın etkisinin olduğu da açıkça görüldü. Zira Akçay, sezon başında, Bolu’daki kondisyon kampında takımın başında yer alamamıştı.

AKÇAY GERÇEK TAKIMIN KURMA YOLUNDA…

Ümraniye maçının ikinci yarısında yerinde müdahaleler ve kontra-atak anlayışına geçen Kocaelispor, kondisyonuyla rakip takıma büyük panik yaşattı. Birçok pozisyona giren ve sağdan ve soldan akınlarla gelirken, lideri adeta şoke eden Kocaelispor, inanılmaz goller kaçırarak, galibiyetten oldu. Bir puan da çantada keklik derken, hakemin saçma sapan faul kararının ardından gelen penaltıyla yıkıldı. Ümraniye hak etmediği bir puanı alarak, zirvedeki yerini korudu, Kocaelispor ise ateşi daha yakından hissetmeye başladı.
# Kocaelispor

09 Oca 2022 - 15:30 - Spor

Muhabir Hakan Yağcıoğlu

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