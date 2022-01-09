09 Oca 2022 - 15:30- Teknoloji G: 09 Oca 2022 - 15:32

Diop ağlarda, top taçta

Bir anda 6 gol atarak tüm dikkatleri üzerine çeken Mouhammed Diop, Ümraniye karşısında inanılmaz bir gol kaçırırken, hızlı gelen topu ağlara göndereme...

Ali KÖKSAL
Ali KÖKSAL Tüm Haberleri
Diop ağlarda, top taçta mask

Bir anda 6 gol atarak tüm dikkatleri üzerine çeken Mouhammed Diop, Ümraniye karşısında inanılmaz bir gol kaçırırken, hızlı gelen topu ağlara gönderemedi, ama kendini ağlarda buldu. Genç  Diop golü atsa kral olacak, lider Ümraniye belki de kaybedecek, Kocaelispor kazanacak, zirve hayli değişecekti. Ama olmadı. Hem zirve sevdalılarını hem de Kocaelispor’u yaktı. Yine de Diop ileriki haftalar için umut verdi.
# Kocaelispor

09 Oca 2022 - 15:30 - Teknoloji

Muhabir Ali Köksal

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