Bir anda 6 gol atarak tüm dikkatleri üzerine çeken Mouhammed Diop, Ümraniye karşısında inanılmaz bir gol kaçırırken, hızlı gelen topu ağlara gönderemedi, ama kendini ağlarda buldu. Genç Diop golü atsa kral olacak, lider Ümraniye belki de kaybedecek, Kocaelispor kazanacak, zirve hayli değişecekti. Ama olmadı. Hem zirve sevdalılarını hem de Kocaelispor’u yaktı. Yine de Diop ileriki haftalar için umut verdi.
09 Oca 2022 - 15:30- Teknoloji Güncelleme: 09 Oca 2022 - 15:32
Diop ağlarda, top taçta
Bir anda 6 gol atarak tüm dikkatleri üzerine çeken Mouhammed Diop, Ümraniye karşısında inanılmaz bir gol kaçırırken, hızlı gelen topu ağlara göndereme...
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.