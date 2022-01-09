Kocalieispor’un tecrübeli ismi Atila Turan, sezon başında Ümraniye’ye tek kale oynayıp, İzmit’te 3-0 yenildikleri maçta da sinirlerine hakim olamamış, gereksiz yere kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakmıştı. Atila, cumartesi günü Ümraniye ile oynanan ikinci yarının ilk maçında da barajda şanssız şekilde eline çarpan topla penaltıya sebebiyet verdi ve maçtan sonra adeta böyle yıkıldı. Onu, yine harika bir maç çıkaran kaleci İsmet Yumakoğulları teselli etti.
09 Oca 2022 - 15:31- Spor Güncelleme: 09 Oca 2022 - 15:32
Atila’nın Baş belası Ümraniye
Kocalieispor’un tecrübeli ismi Atila Turan, sezon başında Ümraniye’ye tek kale oynayıp, İzmit’te 3-0 yenildikleri maçta da sinirlerine hakim olamamış,...
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.