09 Oca 2022 - 15:31- Spor G: 09 Oca 2022 - 15:32

Atila’nın Baş belası Ümraniye

Kocalieispor’un tecrübeli ismi Atila Turan, sezon başında Ümraniye’ye tek kale oynayıp, İzmit’te 3-0 yenildikleri maçta da sinirlerine hakim olamamış,...
Atila’nın Baş belası Ümraniye mask

Kocalieispor’un tecrübeli ismi Atila Turan, sezon başında Ümraniye’ye tek kale oynayıp, İzmit’te 3-0 yenildikleri maçta da sinirlerine hakim olamamış, gereksiz yere kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakmıştı. Atila, cumartesi günü Ümraniye ile oynanan ikinci yarının ilk maçında da barajda şanssız şekilde eline çarpan topla penaltıya sebebiyet verdi ve maçtan sonra adeta böyle yıkıldı. Onu, yine harika bir maç çıkaran kaleci İsmet Yumakoğulları teselli etti. 

09 Oca 2022 - 15:31 - Spor

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