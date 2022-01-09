09 Oca 2022 - 15:32- Spor G: 09 Oca 2022 - 15:33

Kim demiş kışın “Yüz-me” diye

Pandemiden sonra iki yıllık aranın ardından ücretsiz spor okulları yeniden faaliyetlerine başladı. Kışın yüzmek ise apayrı bir zevk oluyor.
Kim demiş kışın “Yüz-me” diye mask

Pandemiden sonra iki yıllık aranın ardından ücretsiz spor okulları yeniden faaliyetlerine başladı. Kışın yüzmek ise apayrı bir zevk oluyor.

09 Oca 2022 - 15:32 - Spor

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