Akçay, maçtan sonraki açıklamalarında “Zaman zaman hücumlar da geliştirdik. 4-5 net pozisyonumuz olduğunu düşünüyorum. Deplasmanda bunlardan birini değerlendirmediğiniz zaman, çeşitli nedenlerle kaybedebilirsiniz. Bugün de (cumartesi) öyle oldu ve farklı nedenlerle kaybettik.” Dedi. Akçay sözlerinin devamında “Ortaya koyduğumuz onurlu mücadele ve duruş için futbolcu arkadaşlarımı kutluyorum. Transfer çalışmalarıyla takımımızı güçlendirip, sezonun ikinci maçı olan Ankaragücü iç saha maçıyla yeni bir sayfa açmayı düşünüyoruz.” Dedi.
09 Oca 2022 - 15:33- Spor Güncelleme: 09 Oca 2022 - 15:35
‘Kora Kor mücadele ettik’
Kocaelispor teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay, İkinci yarıya iyi başlamak istediklerini söyleyerek “Disiplinli başladık, oyunu sonuna kadar elimizde tutmak istedik, kora kor mücadeleye girdik.” dedi
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.