09 Oca 2022 - 15:33- Spor G: 09 Oca 2022 - 15:35

‘Kora Kor mücadele ettik’

Kocaelispor teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay, İkinci yarıya iyi başlamak istediklerini söyleyerek “Disiplinli başladık, oyunu sonuna kadar elimizde tutmak istedik, kora kor mücadeleye girdik.” dedi

Ali KÖKSAL
Ali KÖKSAL Tüm Haberleri
‘Kora Kor mücadele ettik’ mask

Akçay, maçtan sonraki açıklamalarında “Zaman zaman hücumlar da geliştirdik. 4-5 net pozisyonumuz olduğunu düşünüyorum. Deplasmanda bunlardan birini değerlendirmediğiniz zaman, çeşitli nedenlerle kaybedebilirsiniz. Bugün de (cumartesi) öyle oldu ve farklı nedenlerle kaybettik.” Dedi.  Akçay sözlerinin devamında “Ortaya koyduğumuz onurlu mücadele ve duruş için futbolcu arkadaşlarımı kutluyorum. Transfer çalışmalarıyla takımımızı güçlendirip, sezonun ikinci maçı olan Ankaragücü iç saha maçıyla yeni bir sayfa açmayı düşünüyoruz.” Dedi.

09 Oca 2022 - 15:33 - Spor

Muhabir Ali Köksal

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