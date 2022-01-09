‘Kora Kor mücadele ettik’

Akçay, maçtan sonraki açıklamalarında “Zaman zaman hücumlar da geliştirdik. 4-5 net pozisyonumuz olduğunu düşünüyorum. Deplasmanda bunlardan birini değerlendirmediğiniz zaman, çeşitli nedenlerle kaybedebilirsiniz. Bugün de (cumartesi) öyle oldu ve farklı nedenlerle kaybettik.” Dedi. Akçay sözlerinin devamında “Ortaya koyduğumuz onurlu mücadele ve duruş için futbolcu arkadaşlarımı kutluyorum. Transfer çalışmalarıyla takımımızı güçlendirip, sezonun ikinci maçı olan Ankaragücü iç saha maçıyla yeni bir sayfa açmayı düşünüyoruz.” Dedi.