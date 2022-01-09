09 Oca 2022 - 16:00- Ekonomi G: 09 Oca 2022 - 23:22

Pazarlar marketlerden çok daha ucuz

Kocaeli'de semt pazarlarında fiyatların marketlerden ucuz olması, tüketicilerin yüzünü güldürdü.
Pazarlar marketlerden çok daha ucuz mask

Kocaeli'de semt pazarlarında fiyatların marketlere göre daha düşük olduğu görüldü. Pazarlarda domates 6 TL, patates 5 TL, pırasa 4 TL, portakal 5 TL, marul 2 TL, sarımsak 5 TL, soğan 2 buçuk TL, muz ise 9 buçuk TL'den satılıyor.
Pazar esnafı Gökhan Pamukçu, "Fiyatlar gayet normal. Pazar fiyatları, piyasaya göre gerçekten çok ucuz. Mandalinanın fiyatı 5 ile 7 TL arasında değişiyor. Fakat bu ürünler markete girdiği zaman 10-15 TL arasında satılıyor" dedi.
Ispanak, pırasa ve karnabaharın fiyatının çok uygun olduğunu belirten Pamukçu, "Biber ve domates gibi ürünlerse yazın çıktığı için şu anda pahalı. Az çıkan bir ürünün alıcısı çok olunca bu durum ister istemez fiyata yansıyor" ifadelerini kullandı.

09 Oca 2022 - 16:00 - Ekonomi

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
03

N.yilmaz - birde körfez yarımca cuma ve salı pazarına uğrayında kğ 15 liradan başlayan sebzelerı gürün

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 09 Ocak 20:01
02

İzmitli - Gözümüzün içine baka baka Kakaladığınız çürükler ve ezikleri çıkarınca aynı paraya geliyor!!

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 09 Ocak 19:22
01

Ayhan Akar - Hiçte ucuz değil, markette muz 8, Yahyakaptan pazarında 10 lira, Markette seçip alıyorsun, pazarcılar dokundurmuyorlar bile. Eve geliyorsun dörtte biri çürük.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 09 Ocak 18:34
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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