09 Oca 2022 - 16:07- Asayiş G: 09 Oca 2022 - 16:11

Tavukların bahçeye girme tartışmasında bıçaklanarak öldürüldü

 İZMİT’te, Oğuzhan İpek (25), tavuklarının bahçeye girmesi nedeniyle tartıştığı komşularıyla çıkan tartışmada bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. 

Tavukların bahçeye girme tartışmasında bıçaklanarak öldürüldü mask

Olay, gece saatlerinde İzmit Tavşantepe Mahallesi Sezer Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Oğuzhan İpek, komşularıyla beslediği tavuklarının bahçeye girmesi nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında Oğuzhan İpek, bıçaklandı. Olayı görenler durumu 112 Acile bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaralanan Oğuzhan İpek’i hastaneye götürdü. İpek burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ekipleri 5 kişiyi gözaltına aldı. 
# sağlık, Sokak

09 Oca 2022 - 16:07 - Asayiş

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Yorumlar

(3)
03

Amele - Yazık,hicmi komşuluk kalmadı

Ne bu şiddet.bir insanı öldüren tüm

insanları öldürmüş sayarım diyor,Allah c.c hiç mi vicdan yok,insana sevgi yök

Hanı bizler değil miyiz, kelimeyi şahadet

getirenler,bizler değil miyiz Elhamdülilah

diyen..

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 09 Ocak 18:16
02

Levent..... - Pırlanta gibi gencecik delikanlıymış değermiydi yazık olmuş vuran hapse vurulan mezara yakışmadı size hemde hiç....

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 09 Ocak 18:05
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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