Olay, gece saatlerinde İzmit Tavşantepe Mahallesi Sezer Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Oğuzhan İpek, komşularıyla beslediği tavuklarının bahçeye girmesi nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında Oğuzhan İpek, bıçaklandı. Olayı görenler durumu 112 Acile bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaralanan Oğuzhan İpek’i hastaneye götürdü. İpek burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ekipleri 5 kişiyi gözaltına aldı.
09 Oca 2022 - 16:07- Asayiş Güncelleme: 09 Oca 2022 - 16:11
Tavukların bahçeye girme tartışmasında bıçaklanarak öldürüldü
İZMİT’te, Oğuzhan İpek (25), tavuklarının bahçeye girmesi nedeniyle tartıştığı komşularıyla çıkan tartışmada bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Amele - Yazık,hicmi komşuluk kalmadı
Ne bu şiddet.bir insanı öldüren tüm
insanları öldürmüş sayarım diyor,Allah c.c hiç mi vicdan yok,insana sevgi yök
Hanı bizler değil miyiz, kelimeyi şahadet
getirenler,bizler değil miyiz Elhamdülilah
diyen..
Levent..... - Pırlanta gibi gencecik delikanlıymış değermiydi yazık olmuş vuran hapse vurulan mezara yakışmadı size hemde hiç....
erol demirbek TÜRK - YAZIK
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.