3 çocuk annesi koronaya yenildi!

Kartepe Ahmediye Mahallesi Hacı Osman Sokak’ta ikamet eden emekli Recep Bayrak’ın eşi 3 çocuk annesi Hacer Bayrak (59) vefat etti. Koronavirüs nedeniyle vefat eden Hacer Bayrak’ın cenazesi Ahmediye Mezarlığı’nda yapılan toprağa verildi.