09 Oca 2022 - 16:15- Asayiş G: 09 Oca 2022 - 16:17

3 çocuk annesi koronaya yenildi!

Kartepe Ahmediye Mahallesi Hacı Osman Sokak’ta ikamet eden emekli Recep Bayrak’ın eşi 3 çocuk annesi Hacer Bayrak (59) vefat etti. Koronavirüs nede...

09 Oca 2022 - 16:15 - Asayiş

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