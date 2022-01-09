Onursal Adıgüzel: “Anketler AKP ve Erdoğan gidiyor diyor”

CHP Kocaeli İl Danışma Toplantısı Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleşiyor. Toplantıda konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel şu sözleri kaydetti: “ Türkiye büyük bir krizin buhranın ortasında, sayın genel başkanımızın söylediği gibi yönetilmiyor savruluyor. Türkiyenin bugün büyük bir yönetim krizi ile baş başa bırakamıyoruz.
YÜKSEK LİSANS MEZUNLARI GARSONLUK YAPIYOR
Tabi gün geçmedi ki AKP bir açıklama yapmasın içimizi yakmasın. Biri dedi ki az yiyin diğeri az ısının başka biri arabnın bolluğundan bu kuyruklar oluşuyor. Dün de bir rektöre çıktı dedi mazot Türkiye’de ucuz, Hollanda ile kıyaslama yapıyor. Hollanda’da asgari ücret bugün Türkyie’nin 6 katı. Bir yandan algı yönetimine devam ediyorlar. Türkiye’ning erçekleri var, başbaşa kaldığımız derin bir yoksulluk var, işsizlik var. Bir de Cumhurbaşkanı işsizlik yok diyor. Uzmanlık gerektirmeyen işte çalışmaya sayısı yüzde 100 artmış, yüksek lisans mezunları garsonluk yapıyor. KPSS’de 83 puan alan gençler inşaatta çalışıp elektrik akımına kapılıyor. Gördük bir Çin modeli attılar ortaya bir anda bir Çin modeli çıktı ortaya. Yakında Amerika’yı yeniden keşfettik diye çıkarlar ortaya. Eğer Çin modelinden kastları ucuz işçiliğe dönüştürmekse Türkiye’yi başardılar. Aslında Bangladeş modeline gidiyoruz. Faiz garantili dolar attılar ortaya.
DEMOKRATLAR BİR ARAYA GELDİ
Evlere şenlik bir Maliye Bakanı var. Dedi ki küçük yatırımcı çarpıldı. Küçük yatırımcıyı kim çarptı? Adalet ve Kalkınma Partisi çarptı. Türkiye şu anda bir seçim sürecinin arefesindedir. Cumhuryet Halk Partisi mahalledeki gönüllüsünden ilçe il yönetimine, genel merkeze doğru uzanan doğrultuda neleri başarabileceğini tüm Türkiye’ye gösterdi. Sadece CHP’liler değil bu ülkedeki muhafazakar, sosyal, kürt milliyetçi demokratlar bir araya geldi, 18 yıldır ne yaparlarsa yanımıza kar kalır diyen iktidara gereken cevabı verdi. Bugün tüm anketler gösteriyor ki AKP kaybedecek, Erdoğan kaydebedecek diyor. Bu motivasyon üstünlüğü ile omuzlarımızdaki tarihi sorumlulukla daha çok çalışmalıyız.
DEĞİŞİME AÇIĞIZ
Elimide ikinci yüzyıla çağrı beyannamesi var. İktidara geldiğimizde elimizde ilk 1 haftada yapacaklarımız, 100 gün içerisinde yapacaklarımız, gençlik ve kadın politikalarımız var. Bunları 472 mahallede 12 ilçede kapı kapı anlatmamız var. 11 büyükşehirde 28 milyon seçmen var. Kocaeli’de 1 milyondan fazla seçmen var. Gençler geliyor arkadan, değişime açığız. Kocaeli iyi gidiyor ancak daha çok çalışmalıyız. Eksik mahalle temsilcilerimizi tamamlamayız. Üyemiz olmayan 6 mahallemiz kalmış. Bu hem örgütümüzün hem üyelerimizin görevi. Bıkmadan usanmadan yılgınlığa yorgunluğa kapılmadan çalışmak zorundayız. Gençlerimize çocuklarımıza verdiğimiz aydınlık gelecek sözünü tutmalıyız. Millet ittifakı ilk seçimde iktidar olacakken daha çok çalışmalıyız. Genel başkanımızın yürüttüğü bir süreç var.
BİZİM İŞİMİZ VATANDAŞIMIZA HİZMET GÖTÜRMEK
Adalet Yürüyüşü ile bu süreç başladı. Türkiye’ye adaletin, liyakatın, iişçinin, emekçinin yanında nasıl durulur bunu öğrettik. Şimdi de Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci yüzyılında demokrasi ile taçlandıracağız. Artık eyleme geçmek gerekiyor. Bir de belediye başkanlarımıza yönelik algı operasyonları yürütülüyor. Burada da Fatma Kaplan Hürriyet var bizim de göz bebeğimiz. Ne zaman çalışma yürütseler karalama kapmayalarına maruz kalıyorlar. Bakanlıktan alınan karar göre il tanıtım günleri de bundan sonra bakanlığa sorulacak, bu raddeye işi indirdiler. Bizim işimiz vatandaşımıza iyi hizmet götürmek. Bir CHP’li belediye başkanını, yöneticisini korkutamazsınız. Ne söylediğimiz sözden ne de eylemlerimizden geri adım atarız. 2 yıl aradan sonra buradayım. Gördüm ki çok önemli işler yapılmış. İl Başkanımıza ve tüm örgütümüze teşekkür ediyorum. Bir de Tugay Adak kardeşimizi buradan bir kez daha rahmet diliyorum.”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(11 )
orhan erkul - daha çok beklersin erdoğanın gitmesini avucunuzu yalayında
İsmail - Gideceklerini kendileri de biliyor ki tavırlarından belli hırçınlaştılar. RAKIyı fazla kaçırmış söylemleri, nerelerden medet umduklarını gösteriyor bize. Belirli bir sebebi olmadan sinirlenip huysuzluk etmeye başladılar. Muhalefet sessiz ve çok dikkatli olmalı.
Lazo - Rahmetli DEMİREL'in dediği gibi tencere her iktidarı götürür.
Necla - Seçimden kacmasindan akp nin kaybettiğini kendi de biliyor sadece kabul etmesi hazmetmesi zor geliyor
Mehmet Demir - Adıgüzel sen anketlere bakma gerçeklere bak 2023 te gidicisiniz söylemedi deme yani demedi deme
Şirintepeli - kimin gideceği belli olacak hedef 2023
Boş Boş Dıngırdamaca - 20 senedir aynı yerdeye lennnnnnn saz çalmaca yapma
CHP Delegesi - Akp gdiyor lakin biz nereye gidiyoruz?
erol demirbek TÜRK - GNL. BŞK YARDIMCISI YAPILDIN , BU SEÇİMDE DE ABUK SUBUK BİR ADAY GÖSTERMESİ KONUSUNDA GNL. BAŞKANINI İKAZ ET.
erol demirbek TÜRK - onursal , senin bilgisayar ile seçimlerin sonuçlarını izleyip bilgilendireceğin proğramının çöküşü yüzünden ince nin o akşam sağır kör bilgilendirilememiş olmasının acısını yaşadık . sana güvenmiyorum . AKP İLE BAŞETMEK İÇİN GÜÇLÜ BİR ( KURNAZ ) ZEKA LAZIM .
Eski Ak Partili - İnanın davul zurna çaldıracağız helva dağıtacağız yeterki gitsinler amin amin
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.