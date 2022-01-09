Onursal Adıgüzel: “Anketler AKP ve Erdoğan gidiyor diyor”

CHP Kocaeli İl Danışma Toplantısı Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleşiyor. Toplantıda konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel şu sözleri kaydetti: “ Türkiye büyük bir krizin buhranın ortasında, sayın genel başkanımızın söylediği gibi yönetilmiyor savruluyor. Türkiyenin bugün büyük bir yönetim krizi ile baş başa bırakamıyoruz.



YÜKSEK LİSANS MEZUNLARI GARSONLUK YAPIYOR

Tabi gün geçmedi ki AKP bir açıklama yapmasın içimizi yakmasın. Biri dedi ki az yiyin diğeri az ısının başka biri arabnın bolluğundan bu kuyruklar oluşuyor. Dün de bir rektöre çıktı dedi mazot Türkiye’de ucuz, Hollanda ile kıyaslama yapıyor. Hollanda’da asgari ücret bugün Türkyie’nin 6 katı. Bir yandan algı yönetimine devam ediyorlar. Türkiye’ning erçekleri var, başbaşa kaldığımız derin bir yoksulluk var, işsizlik var. Bir de Cumhurbaşkanı işsizlik yok diyor. Uzmanlık gerektirmeyen işte çalışmaya sayısı yüzde 100 artmış, yüksek lisans mezunları garsonluk yapıyor. KPSS’de 83 puan alan gençler inşaatta çalışıp elektrik akımına kapılıyor. Gördük bir Çin modeli attılar ortaya bir anda bir Çin modeli çıktı ortaya. Yakında Amerika’yı yeniden keşfettik diye çıkarlar ortaya. Eğer Çin modelinden kastları ucuz işçiliğe dönüştürmekse Türkiye’yi başardılar. Aslında Bangladeş modeline gidiyoruz. Faiz garantili dolar attılar ortaya.



DEMOKRATLAR BİR ARAYA GELDİ

Evlere şenlik bir Maliye Bakanı var. Dedi ki küçük yatırımcı çarpıldı. Küçük yatırımcıyı kim çarptı? Adalet ve Kalkınma Partisi çarptı. Türkiye şu anda bir seçim sürecinin arefesindedir. Cumhuryet Halk Partisi mahalledeki gönüllüsünden ilçe il yönetimine, genel merkeze doğru uzanan doğrultuda neleri başarabileceğini tüm Türkiye’ye gösterdi. Sadece CHP’liler değil bu ülkedeki muhafazakar, sosyal, kürt milliyetçi demokratlar bir araya geldi, 18 yıldır ne yaparlarsa yanımıza kar kalır diyen iktidara gereken cevabı verdi. Bugün tüm anketler gösteriyor ki AKP kaybedecek, Erdoğan kaydebedecek diyor. Bu motivasyon üstünlüğü ile omuzlarımızdaki tarihi sorumlulukla daha çok çalışmalıyız.

DEĞİŞİME AÇIĞIZ



Elimide ikinci yüzyıla çağrı beyannamesi var. İktidara geldiğimizde elimizde ilk 1 haftada yapacaklarımız, 100 gün içerisinde yapacaklarımız, gençlik ve kadın politikalarımız var. Bunları 472 mahallede 12 ilçede kapı kapı anlatmamız var. 11 büyükşehirde 28 milyon seçmen var. Kocaeli’de 1 milyondan fazla seçmen var. Gençler geliyor arkadan, değişime açığız. Kocaeli iyi gidiyor ancak daha çok çalışmalıyız. Eksik mahalle temsilcilerimizi tamamlamayız. Üyemiz olmayan 6 mahallemiz kalmış. Bu hem örgütümüzün hem üyelerimizin görevi. Bıkmadan usanmadan yılgınlığa yorgunluğa kapılmadan çalışmak zorundayız. Gençlerimize çocuklarımıza verdiğimiz aydınlık gelecek sözünü tutmalıyız. Millet ittifakı ilk seçimde iktidar olacakken daha çok çalışmalıyız. Genel başkanımızın yürüttüğü bir süreç var.



BİZİM İŞİMİZ VATANDAŞIMIZA HİZMET GÖTÜRMEK



Adalet Yürüyüşü ile bu süreç başladı. Türkiye’ye adaletin, liyakatın, iişçinin, emekçinin yanında nasıl durulur bunu öğrettik. Şimdi de Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci yüzyılında demokrasi ile taçlandıracağız. Artık eyleme geçmek gerekiyor. Bir de belediye başkanlarımıza yönelik algı operasyonları yürütülüyor. Burada da Fatma Kaplan Hürriyet var bizim de göz bebeğimiz. Ne zaman çalışma yürütseler karalama kapmayalarına maruz kalıyorlar. Bakanlıktan alınan karar göre il tanıtım günleri de bundan sonra bakanlığa sorulacak, bu raddeye işi indirdiler. Bizim işimiz vatandaşımıza iyi hizmet götürmek. Bir CHP’li belediye başkanını, yöneticisini korkutamazsınız. Ne söylediğimiz sözden ne de eylemlerimizden geri adım atarız. 2 yıl aradan sonra buradayım. Gördüm ki çok önemli işler yapılmış. İl Başkanımıza ve tüm örgütümüze teşekkür ediyorum. Bir de Tugay Adak kardeşimizi buradan bir kez daha rahmet diliyorum.”