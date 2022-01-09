09 Oca 2022 - 16:32- Siyaset G: 09 Oca 2022 - 17:10

Kocaeli’den Erdoğan’a seslendi! "Sen FETÖ’cünün Allahısın!"

CHP Kocaeli İl Danışma Toplantısı’nda konuşan TBMM Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenerek FETÖ’cünün Allahı olduğunu söyledi

Kocaeli’den Erdoğan’a seslendi! "Sen FETÖ’cünün Allahısın!" mask

CHP Kocaeli İl Danışma Toplantısı Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleşiyor. Toplantıda konuşan TBMM CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç şu sözleri kaydetti: “İl başkanımızın çalışmalarını izledik biraz önce bir tek ben eksiktim. Bundan sonra nereye çağırsan geleceğim. Sevgili arkadaşlar gidiyor gitmekte olan kimsenin kuşkusu olmasın. Gerçekten mi gidecek diye bu ülkenin topraklarına gelen 7 düveli Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşları yok etti. 20 yıldan beri cumhuriyetin yaptıklarını kara bir sicil gibi anlatmaya çalışanlar, iki ayyaş diyenleri biz kovalayacağız arkasında Cumhuriyet Halk Partisi olacak.

"ELİNİ KOLUNU SALLAYA SALLAYA ÇIKACAK”

Böyle söylenince, bakanları bağırıp çağırınca Türkiye cumhuriyeti ondan korkuyor sanıyor. Ondan korkmuyoruz yaptıklarını da unutmuyoruz. CHP’liler büyük bir özgüvenle kendi partisini koruma zeminde olmalı. Kim bunlar terör örgütüyle hareket eden? Recep Tayyip Erdoğan. Cumhurbaşkanı koltuğunu altına alıp da bu millete yaptıklarının hesabını vermeden gidecekse önce benim cesedimi çiğnersin. Sen FETÖ’yü besleyeceksin, Zekeriya Öz’ün arkasında duracaksın, bu ülkenin genelkurmay başkanını başa getireceksin, sen FETÖ’cünün Allahısın. Ergenekon davalarında, Silivriler’de mahkeme kuracaksın, bu ülkenin aydınlarını okumuşlarını zindanlara atacaksın, Tuncay Özkanlar orada yatacak. Zekeriya Öz elini kolunu sallaya sallaya ülkeden çıkacak. Sen sonuna kadar hesap vereceksin. Size yalan söyleyen daha güzel bir Türkiye yaratacağız diyen ve AKP’ye oy verilmesini sağlayan bizim vatandaşlarımızdır.

“BİRİ DÜĞMEYE BASIYOR BAŞSAVCI HAREKETE GEÇİYOR5”

Benim özel ilgi alanıma giren birisi var adı Süleyman Soylu, hani il başkanımız diyor ya uyuşturucu aldı başıma gitti diye. Bu uyuşturucu baronlarını koruyan İçişleri Bakanı Süleyman Soyludur. Kolombiyadan 4.9 ton uyuşturucu gelecek diye el konuldu. Ben de Kolombiya’dan bize gelen belgeyi sordum, doğru mu dedim doğru. Konteynır numaraları Türkiye’de limana geliyor. Ya sarayın tetikçisi sen gidip saraya tetikçilik yapacağına uyuşturucu baronunu neden yakalamıyorsun? Sezgin Baran Korkmaz’ı dünya arıyor, 147 milyar dolar kara para aklamış. Yukarıdan biri düğmeye basıyor bir başsavcı harekete geçiyor bunun yurtdışı yasağı kaçıyor. Bir gün önce İçişleri Bakanı’yla görüşüyor diğer gün yurtdışına gittikten sonra adama yurtdışına çıkma yasağı getiriyorlar.

“OY İÇİN TERÖR ELEBAŞININ MEKTUBUNU OKUYUP AĞLADILAR”

Bu ülkenin gençlerine uyuşturucu satan baronları, bu ülkenin fabrikalarında çalıştırmayan kara para aklayıcıları koruyan bu Soylu’yu gittiği yere kadar kovalamazsam bana da Engin Özkoç demesinler. Dinden imandan bahsedecek en son insan Erdoğan’dır. Size terör örgütü ile hareket ediyor diyenler Habur’da PKK’yla kucak kucağa oturanlardır, oy için terör elebaşının mektubunu okutup ağlayanlardır. O yüzden hiç korkunuz olmasın.”
# chp, Mustafa, Recep Tayyip Erdoğan
# CUMHURİYET HALK PARTİSİ İLE İLİŞKİLİ:
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09 Oca 2022 - 16:32 - Siyaset

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(6)
05

Herekeli - Sen kim Erdoğana laf atmak kim senin çapın ne git vekil pazarında açık artırmaya çık

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 09 Ocak 21:16
04

Zırlamaca Yapıyor - daha dün sümüğünü çeke çeke elinden şekeri alınmış mız mız çocuklar gibi mal pazarında satılık büyükbaşlar gibi zırlayan kalkmış mikrofondan hırlıyor

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 09 Ocak 19:08
03

Chp Delegesi - Bir Chpli olarak utanç duyuyorum. Danışma Kurulu, daha iyi çin fikir beyan etme makamıdır. Fetöcüsün başka Fetöcünin Allahısın başka. Yazıklar olsun.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 09 Ocak 18:29
02

Ali - PYD terör örgütü değildir diyen chp li değil mi bu adam ?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 09 Ocak 17:47
01

Eski Ak Partili - Adam doğruları söylemiş bravo pastayi bolusemediler sen mi benmi daha çok yiyecem kavgasi yaptılar bütün millet biliyor

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 09 Ocak 17:45
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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