Kocaeli’den Erdoğan’a seslendi! "Sen FETÖ’cünün Allahısın!"

CHP Kocaeli İl Danışma Toplantısı Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleşiyor. Toplantıda konuşan TBMM CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç şu sözleri kaydetti: “İl başkanımızın çalışmalarını izledik biraz önce bir tek ben eksiktim. Bundan sonra nereye çağırsan geleceğim. Sevgili arkadaşlar gidiyor gitmekte olan kimsenin kuşkusu olmasın. Gerçekten mi gidecek diye bu ülkenin topraklarına gelen 7 düveli Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşları yok etti. 20 yıldan beri cumhuriyetin yaptıklarını kara bir sicil gibi anlatmaya çalışanlar, iki ayyaş diyenleri biz kovalayacağız arkasında Cumhuriyet Halk Partisi olacak.



"ELİNİ KOLUNU SALLAYA SALLAYA ÇIKACAK”



Böyle söylenince, bakanları bağırıp çağırınca Türkiye cumhuriyeti ondan korkuyor sanıyor. Ondan korkmuyoruz yaptıklarını da unutmuyoruz. CHP’liler büyük bir özgüvenle kendi partisini koruma zeminde olmalı. Kim bunlar terör örgütüyle hareket eden? Recep Tayyip Erdoğan. Cumhurbaşkanı koltuğunu altına alıp da bu millete yaptıklarının hesabını vermeden gidecekse önce benim cesedimi çiğnersin. Sen FETÖ’yü besleyeceksin, Zekeriya Öz’ün arkasında duracaksın, bu ülkenin genelkurmay başkanını başa getireceksin, sen FETÖ’cünün Allahısın. Ergenekon davalarında, Silivriler’de mahkeme kuracaksın, bu ülkenin aydınlarını okumuşlarını zindanlara atacaksın, Tuncay Özkanlar orada yatacak. Zekeriya Öz elini kolunu sallaya sallaya ülkeden çıkacak. Sen sonuna kadar hesap vereceksin. Size yalan söyleyen daha güzel bir Türkiye yaratacağız diyen ve AKP’ye oy verilmesini sağlayan bizim vatandaşlarımızdır.



“BİRİ DÜĞMEYE BASIYOR BAŞSAVCI HAREKETE GEÇİYOR5”



Benim özel ilgi alanıma giren birisi var adı Süleyman Soylu, hani il başkanımız diyor ya uyuşturucu aldı başıma gitti diye. Bu uyuşturucu baronlarını koruyan İçişleri Bakanı Süleyman Soyludur. Kolombiyadan 4.9 ton uyuşturucu gelecek diye el konuldu. Ben de Kolombiya’dan bize gelen belgeyi sordum, doğru mu dedim doğru. Konteynır numaraları Türkiye’de limana geliyor. Ya sarayın tetikçisi sen gidip saraya tetikçilik yapacağına uyuşturucu baronunu neden yakalamıyorsun? Sezgin Baran Korkmaz’ı dünya arıyor, 147 milyar dolar kara para aklamış. Yukarıdan biri düğmeye basıyor bir başsavcı harekete geçiyor bunun yurtdışı yasağı kaçıyor. Bir gün önce İçişleri Bakanı’yla görüşüyor diğer gün yurtdışına gittikten sonra adama yurtdışına çıkma yasağı getiriyorlar.



“OY İÇİN TERÖR ELEBAŞININ MEKTUBUNU OKUYUP AĞLADILAR”



Bu ülkenin gençlerine uyuşturucu satan baronları, bu ülkenin fabrikalarında çalıştırmayan kara para aklayıcıları koruyan bu Soylu’yu gittiği yere kadar kovalamazsam bana da Engin Özkoç demesinler. Dinden imandan bahsedecek en son insan Erdoğan’dır. Size terör örgütü ile hareket ediyor diyenler Habur’da PKK’yla kucak kucağa oturanlardır, oy için terör elebaşının mektubunu okutup ağlayanlardır. O yüzden hiç korkunuz olmasın.”