"Beyefendiyi indirmek sizin göreviniz"

CHP Kocaeli İl Danışma Toplantısı bugün Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleşti. Toplantıda konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı şunları söyledi: “Bizim siyasi eleştirilerimiz var. Bizim siyasi hedeflerimiz de var. Çözüm önerilerimiz de var. Bir yandan siyasi eleştirileri ortaya getirirken, çözüm önerilerimiz de var. Ve buna vatandaşa anlatma gibi bir zorunluluğumuz var.



EKSİĞİMİZİ TAMAMLAYALIM



Medya büyük orandan iktidarın baskısı altında. Medya üzerinden vatandaşa ulaşabileceğimiz imkan azalmış durumda. Bu sebeple birebir vatandaşla bulaşabileceğimiz bir çalışmayı örgütlememiz gerekiyor. Kemal Kılıçdaroğlu’nun öncülüğünde iktidar olduğumuzda neler yapabileceğimizi vatandaşa anlatmamız lazım. Yapmış olduğumuz siyasi çalışmayı da ölçebiliyor olmamız lazım. Ölçebilelim ki nerede eksiğimiz varsa tamamlayalım. Seçime kadar 3 aşamalı bir plan uyguluyoruz. Birincisi parlamentodaki milletvekillerimiz kendi işlerini yürütüyor, belediye başkanlarımız kendi işlerini ve il örgütlerimiz.



ARAYI KAPATMAMIZ GEREKİYOR



Seçim günü yapacaklarımız ve iktidarımızda yapacağımız işler. Bizim şu an seçim öncesi ve seçim günü yapacağımız işlere odaklanmamız lazım. Biz Türkiye’nin kurucu değerlerini sahiplenen bir siyasi partiyiz. Bir yandan aynaya baktığımız doğruları ve eksikleri görebilmeliyiz. Eksik olduğumuz yerlerde çalışmalarımızı arttırmamız gerekiyor. Doğu da yüzde 3-4 oyumuz olduğumuz yerler var. Bu arayı kapatmamız gerekiyor. Bu nasıl mümkün? Eksiklerimizi kapatarak. Mesela bununla ilgili Güneydoğu ve Doğu İlleri masası kurduk. Buna herkesin takviye yapması gerekiyor. Karadeniz’de de eksiklerimiz var. Toplam 12 il var Karadeniz masası çerçevesinde.

KOCAELİ’DE ÖRGÜTLENMEMİZ GEREKİYOR



Bütün bunları bilimsel verilerle ve rasyonel bir şekilde yapıyoruz. Bunları en iyi şekilde yürütmemiz gerekiyor ki millet ittifakı iktidarını Cumhuriyet Halk Partisi öncülüğünde yapalım. Siyaset ilde yapılmıyor, siyaset ilçe başkanlığında yapılmıyor, siyaset mahallede yapılıyor. Doğu masasında yapılan çalışmalar sadece orayı ilgilendirmiyor. Kocaeli’yi de ilgilendiriyor. O çalışmanın karşılaşmasını Kocaeli’de de örgütlememiz gerekiyor. Kocaeli başarılı bir örnek sergiliyor. Daha önce üyesi olmayan mahalle sayısı fazlayken şu anda 2 ilçemizde 3’er mahallede üyemiz yok. Ben eksikleri de söylerim ama teşekkür edilmesi gerekirse de ederim. Bu bağlamda örgütümüze teşekkür ediyorum.

OYLARI GÜN YÜZÜNE ÇIKARACAK ÇALIŞMA YAPMAMIZ LAZIM



Seçim günü Kocaeli’de sandık sorumluları şu anda hazır. Bunun içinde teşekkür ediyorum. Ancak üye sayısını arttırmak için sizden söz istiyorum. Türkiye’de her gün bir sıkıntı yaşıyoruz. Dün Şanlıurfa’da 3 şehidimiz var. Türkiye’de güvenliği kurmak mümkün. Bunu da biz başaracağız. Örgütümüzün daha rasyonel bir şekilde, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin oyunlarını gün yüzüne çıkaracak şekilde çalışmamız gerekiyor. Eksik yapan arkadaşlarımızı uyarırsak, iyi yapan arkadaşlarımıza teşekkür edersek doğru bir şekilde çalışırız. Çalışmalarımızı bu doğrultuda yürütürsek orada iki değerimiz var Türk Bayrağı ve Atatürk. Örgüt çalışmalarını önemsersek Atamızın yanındakini biz indireceğiz, onun yanındaki beyefendiyi indirmek de sizin göreviniz.”