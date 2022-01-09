Ellibeş'ten CHP'li Engin Özkoç'a cevap!

Ellibeş yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi; " CHP’li Engin Özkoç, Kocaeli’ye gelerek Cumhurbaşkanımız hakkında yine hadsiz, çirkin açıklamalara imza atmıştır. Şunu çok iyi bilmeli ki, hezeyanla sarf ettiği bu sözleri aynen kendisine iade ediyoruz. Milletimiz bu tür densizleri her seçim döneminde sandığa gömmesini bilmiştir. İlk seçimler olan 2023’te Engin Özkoç ve benzerlerinin sonu aynı olacaktır. 15 Temmuz darbe gecesi darbecilerin arasından geçerek televizyon başında hainlerin başarılı olmasını bekleyen, istedikleri olmayınca ‘Böyle darbe mi olur, bu tiyatro’ diyerek milletimizin şanlı direnişini alaya almaya çalışan, bugün bile seçim vaadi olarak Fetö bağlantıları nedeniyle işten atılan memurlara göreve iade sözü veren kendileri olduğu halde; milleti için gecesini gündüzüne katarak çalışan, Fetö’sünden Pkk’sı ve Pyd’sine bütün terör odaklarıyla ölümüne mücadele veren Cumhurbaşkanımıza dil uzatmak, bu hainlerle hala ne tür bağlantılar içinde olduğunuzun en büyük kanıtıdır. Ama şunu çok iyi bilin ki, kimle kirli ittifak içinde olursanız olun, kimle alçakça oy pazarlıkları yaparsanız yapın, milletimizin sağduyusunu yenemeyeceksiniz. Zehir akıtan o dilinizle gittiğiniz her yere kaos ve kargaşa taşısanız da, Türkiye’nin aydınlık yarınlarını karartamayacaksınız. Milletimiz size 20 yıldır olduğu gibi, 2023’te de en büyük dersi verecektir"
# chp
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
Vatandaş - 2023’e heveslenme bu yıl seçim var Sayın Ellibeş. Size de görev, konuşma fırsatı çıktı ya bir hayli sevinmiş görünüyorsunuz mal bulmuş Mağribi gibi. Başbakan Binali Yıldırım için de ‘15 Temmuz’da Ilgaz Tüneli’nde saklandı’ deniyor, bu konuya niçin hiç değinmiyorsunuz? Adaletli olalım.
Şirintepeli - o kadar
Necla - Şu seçim olsada ak koyun kara koyun ortaya çıksa iyi olacak.
CHP Delegesi - At taklanı, kap vekilliği. Başarıya aç tipleme Yürüyüş Yolu yapmadınız. Yılsonu da geçti.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.