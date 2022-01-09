09 Oca 2022 - 17:05- Siyaset G: 09 Oca 2022 - 17:09

Ellibeş'ten CHP'li Engin Özkoç'a cevap!

AKP Kocaeli İl Başkanımız Mehmet Ellibeş, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla CHP’li Engin Özkoç’a cevap verdi.

Ellibeş'ten CHP'li Engin Özkoç'a cevap! mask

Ellibeş yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi; " CHP’li Engin Özkoç, Kocaeli’ye gelerek Cumhurbaşkanımız hakkında yine hadsiz, çirkin açıklamalara imza atmıştır. Şunu çok iyi bilmeli ki, hezeyanla sarf ettiği bu sözleri aynen kendisine iade ediyoruz. Milletimiz bu tür densizleri her seçim döneminde sandığa gömmesini bilmiştir. İlk seçimler olan 2023’te Engin Özkoç ve benzerlerinin sonu aynı olacaktır. 15 Temmuz darbe gecesi darbecilerin arasından geçerek televizyon başında hainlerin başarılı olmasını bekleyen, istedikleri olmayınca ‘Böyle darbe mi olur, bu tiyatro’ diyerek milletimizin şanlı direnişini alaya almaya çalışan, bugün bile seçim vaadi olarak Fetö bağlantıları nedeniyle işten atılan memurlara göreve iade sözü veren kendileri olduğu halde; milleti için gecesini gündüzüne katarak çalışan, Fetö’sünden Pkk’sı ve Pyd’sine bütün terör odaklarıyla ölümüne mücadele veren  Cumhurbaşkanımıza dil uzatmak, bu hainlerle hala ne tür bağlantılar içinde olduğunuzun en büyük kanıtıdır. Ama şunu çok iyi bilin ki, kimle kirli ittifak içinde olursanız olun, kimle alçakça oy pazarlıkları yaparsanız yapın, milletimizin sağduyusunu yenemeyeceksiniz. Zehir akıtan o dilinizle gittiğiniz her yere kaos ve kargaşa taşısanız da, Türkiye’nin aydınlık yarınlarını karartamayacaksınız. Milletimiz size 20 yıldır olduğu gibi, 2023’te de en büyük dersi verecektir"
# chp
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09 Oca 2022 - 17:05 - Siyaset

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(4)
04

Vatandaş - 2023’e heveslenme bu yıl seçim var Sayın Ellibeş. Size de görev, konuşma fırsatı çıktı ya bir hayli sevinmiş görünüyorsunuz mal bulmuş Mağribi gibi. Başbakan Binali Yıldırım için de ‘15 Temmuz’da Ilgaz Tüneli’nde saklandı’ deniyor, bu konuya niçin hiç değinmiyorsunuz? Adaletli olalım.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 09 Ocak 20:50
02

Necla - Şu seçim olsada ak koyun kara koyun ortaya çıksa iyi olacak.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 09 Ocak 19:51
01

CHP Delegesi - At taklanı, kap vekilliği. Başarıya aç tipleme Yürüyüş Yolu yapmadınız. Yılsonu da geçti.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 09 Ocak 18:31
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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