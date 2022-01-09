09 Oca 2022 - 18:58- Siyaset G: 09 Oca 2022 - 19:02

Yılmaz: CHP’li Özkoç, belasını arıyor

AKP Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz’dan, CHP’li Engin Özkoç’a sert tepki: “Rakıyı fazla kaçırmış, Allah’tan belasını arıyor”
Yılmaz: CHP’li Özkoç, belasını arıyor mask

CHP’li Engin Özkoç’un Kocaeli’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında kullandığı sözlere AKP Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz’dan sert tepki geldi. Yılmaz, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, “CHP Yöneticilerine Kocaeli’de ne içirmişler bilmiyorum. Özkoç rakıyı fazla kaçırmış, Allah’tan belasını arıyor.

Yıllardır Milletin tokadını yiye yiye ayık gezemeyenler, adam kovalamaktan bahsediyorlar.
Kin ve nefret diliyle, öfke ve umutsuzluk kusuyorlar.
Tüm bu tahriklere karşı biz ümidi, sevgiyi ve kardeşliği yaymaya devam edeceğiz.
Başka Türkiye yok!” dedi.
# chp, Recep Tayyip Erdoğan
# AKP İLE İLİŞKİLİ:
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09 Oca 2022 - 18:58 - Siyaset

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Yorumlar

(3)
03

Lazo - İçilen o rakılardan alınan vergiler bütçeye katkı yaparken ses çıkmıyor.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 09 Ocak 21:15
02

Vekil? - Süslü üslup buna derler işte. Keşke siz de içebilseniz de biraz vicdanlı ve adaletli olurdunuz belki.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 09 Ocak 20:54
01

Tekin 41 - CHP Mİ SEVMEM.LAKİN FETO NUN SİYASİ SUCLULARİ NEREDE SAYİN İSE YARAMAYAN VEKİL????

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 09 Ocak 20:05
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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