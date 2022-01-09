Yılmaz: CHP’li Özkoç, belasını arıyor

CHP’li Engin Özkoç’un Kocaeli’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında kullandığı sözlere AKP Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz’dan sert tepki geldi. Yılmaz, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, “CHP Yöneticilerine Kocaeli’de ne içirmişler bilmiyorum. Özkoç rakıyı fazla kaçırmış, Allah’tan belasını arıyor.
Yıllardır Milletin tokadını yiye yiye ayık gezemeyenler, adam kovalamaktan bahsediyorlar.
Kin ve nefret diliyle, öfke ve umutsuzluk kusuyorlar.
Tüm bu tahriklere karşı biz ümidi, sevgiyi ve kardeşliği yaymaya devam edeceğiz.
Başka Türkiye yok!” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Lazo - İçilen o rakılardan alınan vergiler bütçeye katkı yaparken ses çıkmıyor.
Vekil? - Süslü üslup buna derler işte. Keşke siz de içebilseniz de biraz vicdanlı ve adaletli olurdunuz belki.
Tekin 41 - CHP Mİ SEVMEM.LAKİN FETO NUN SİYASİ SUCLULARİ NEREDE SAYİN İSE YARAMAYAN VEKİL????
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.