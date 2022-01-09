Katırcıoğlu’ndan, Özkoç’a: Ahlak yoksunu, terbiyesiz

AKP Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, CHP’li Engin Özkoç’un Kocaeli’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı kullandığı sözleri ahlak yoksunluğu, terbiyesizlik olarak nitelendirdi.
YİNE KAYBEDECEKSİNİZ
Katırcıoğlu, şunları söyledi; "Ahlak yoksunu, terbiyesizsin Engin Özkoç. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hakkında ağızından çıkıp kulağı ile duymadığı lafları misli ile kendisine iade ediyorum. 19 yıldır kaybediyorsunuz, kaç seçimdir yeniliyorsunuz. İlk seçimde makus talihiniz gene değişmeyecek, kaybedeceksiniz.”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Rambo - Gideceksiniz.o kadar nokta seçimle gideceksiniz.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.