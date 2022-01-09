Katırcıoğlu’ndan, Özkoç’a: Ahlak yoksunu, terbiyesiz

AKP Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, CHP’li Engin Özkoç’un Kocaeli’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı kullandığı sözleri ahlak yoksunluğu, terbiyesizlik olarak nitelendirdi.

YİNE KAYBEDECEKSİNİZ

Katırcıoğlu, şunları söyledi; "Ahlak yoksunu, terbiyesizsin Engin Özkoç. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hakkında ağızından çıkıp kulağı ile duymadığı lafları misli ile kendisine iade ediyorum. 19 yıldır kaybediyorsunuz, kaç seçimdir yeniliyorsunuz. İlk seçimde makus talihiniz gene değişmeyecek, kaybedeceksiniz.”