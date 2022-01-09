09 Oca 2022 - 19:02- Siyaset G: 09 Oca 2022 - 19:05

Katırcıoğlu’ndan, Özkoç’a: Ahlak yoksunu, terbiyesiz

AKP Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, CHP’li Engin Özkoç’un Kocaeli’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı kullandığı sözleri ah...
Katırcıoğlu’ndan, Özkoç’a: Ahlak yoksunu, terbiyesiz mask

AKP Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, CHP’li Engin Özkoç’un Kocaeli’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı kullandığı sözleri ahlak yoksunluğu, terbiyesizlik olarak nitelendirdi. 

YİNE KAYBEDECEKSİNİZ

Katırcıoğlu, şunları söyledi; "Ahlak yoksunu, terbiyesizsin Engin Özkoç. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hakkında ağızından çıkıp kulağı ile duymadığı lafları misli ile kendisine iade ediyorum. 19 yıldır kaybediyorsunuz, kaç seçimdir yeniliyorsunuz. İlk seçimde makus talihiniz gene değişmeyecek, kaybedeceksiniz.”
# chp, Recep Tayyip Erdoğan
# AKP İLE İLİŞKİLİ:
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09 Oca 2022 - 19:02 - Siyaset

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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