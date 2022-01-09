09 Oca 2022 - 22:55- Asayiş G: 09 Oca 2022 - 22:56

Seyir halindeki cip alev alev yandı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde seyir halindeki cipin motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Seyir halindeki cip alev alev yandı mask
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Yangın, Darıca ilçesi Sırasöğütler Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde 16 BYB 16 plakalı cipiyle seyir halinde olan yabancı uyruklu A.H., dumanlar çıktığını fark edince aracını yol kenarına park etti. Daha sonra ise araç bir anda alevlere teslim oldu. Yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, alevleri söndürebilmek için yoğun çaba sarf etti. Kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangının cipin motor hortumunun patlaması sonucu çıktığı öğrenilirken, cip kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.
# Darıca

09 Oca 2022 - 22:55 İHA Kocaeli- Asayiş

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