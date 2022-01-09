Seyir halindeki cip alev alev yandı

Yangın, Darıca ilçesi Sırasöğütler Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde 16 BYB 16 plakalı cipiyle seyir halinde olan yabancı uyruklu A.H., dumanlar çıktığını fark edince aracını yol kenarına park etti. Daha sonra ise araç bir anda alevlere teslim oldu. Yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, alevleri söndürebilmek için yoğun çaba sarf etti. Kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangının cipin motor hortumunun patlaması sonucu çıktığı öğrenilirken, cip kullanılamaz hale geldi.
Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.