09 Oca 2022 - 22:55- Asayiş G: 09 Oca 2022 - 22:56

Takip edilip cadde ortasında bıçaklandılar

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 2 kişi, iddiaya göre kendilerini takip eden 2 şahıs tarafından cadde ortasında bıçaklandı.
Takip edilip cadde ortasında bıçaklandılar mask
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Olay, İzmit ilçesi Alemdar Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Ş.A. ve E.E. adlı iki genç, kendilerini takip eden 2 kişi tarafından bıçaklandı. Olaya karışanlar bölgeden uzaklaşırken, yere yığılan yaralıları gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Ş.A. ve E.E., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
# sağlık

09 Oca 2022 - 22:55 İHA Kocaeli- Asayiş

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