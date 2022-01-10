İzlandalı Vilhjálmsson’u gündemimize aldık

Rodellega, Babunski, Gilberto gibi isimleri gündeminde tutan Kocaelispor, devre arası için İzlandalı kanat forvet Árni Vilhjálmsson ile de yakından ilgileniyor. İzlandalı sol kanat oyuncusu, aynı zamanda 9 ve 10 numara pozisyonlarında da oynayabiliyor. Son olarak Breidablik takımında forma giyen 28 yaşındaki futbolcu İzlanda Ligi’nde 21 maçta 11 gol atarken, 6 UEFA Konferans Ligi maçında da 3 kez fileleri havalandırdı.