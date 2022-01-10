10 Oca 2022 - 19:00- Spor G: 10 Oca 2022 - 19:02

İzlandalı Vilhjálmsson’u gündemimize aldık

Erdem ÖVÜÇ
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İzlandalı Vilhjálmsson’u gündemimize aldık mask

Rodellega, Babunski, Gilberto gibi isimleri gündeminde tutan Kocaelispor, devre arası için İzlandalı kanat forvet  Árni Vilhjálmsson ile de yakından ilgileniyor. İzlandalı sol kanat oyuncusu, aynı zamanda 9 ve 10 numara pozisyonlarında da oynayabiliyor. Son olarak Breidablik takımında forma giyen 28 yaşındaki futbolcu İzlanda Ligi’nde 21 maçta 11 gol atarken, 6 UEFA Konferans Ligi maçında da 3 kez fileleri havalandırdı.
# Kocaelispor

10 Oca 2022 - 19:00 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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