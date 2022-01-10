Rodellega, Babunski, Gilberto gibi isimleri gündeminde tutan Kocaelispor, devre arası için İzlandalı kanat forvet Árni Vilhjálmsson ile de yakından ilgileniyor. İzlandalı sol kanat oyuncusu, aynı zamanda 9 ve 10 numara pozisyonlarında da oynayabiliyor. Son olarak Breidablik takımında forma giyen 28 yaşındaki futbolcu İzlanda Ligi’nde 21 maçta 11 gol atarken, 6 UEFA Konferans Ligi maçında da 3 kez fileleri havalandırdı.
10 Oca 2022 - 19:00- Spor Güncelleme: 10 Oca 2022 - 19:02
İzlandalı Vilhjálmsson’u gündemimize aldık
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.