Kaygusuz: İlk yerel seçimde Çayırova Belediyesi’ni alacağız

Yeniden Refah Partisi Çayırova İlçe Teşkilatı, 19 Şubat Cumartesi günü saat 19.30’da Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın katımıyla gerçekleşecek kongre öncesi basın toplantısı düzenledi. Çayırova Fatih Caddesi Fenomen Cafe’de düzenlenen kahvaltılı basın toplantısına İlçe Başkanı Yaşar Kaygusuz ve yönetimi ile İlçe Gençlik Kolları Başkanı Muharrem Ağyol katıldı. Günümüzde iktidarın sadece vergi ve zamlarla ekonomiyi ‘sözde toparlamaya’ çalıştığını ifade eden Kaygusuz, çözümün YRP projelerinde olduğunu kaydetti ve çözüm olarak YRP yayını olan “D8:Bir Erbakan Rüyası”, “Milli Kaynak Paketlerimiz” ve “Geçmeyen Tehlike Deprem: Rantsal Değil Kentsel Dönüşüm” projelerini gösterdi.

“İLK YEREL SEÇİMDE BELEDİYEYİ KAZANACAĞIZ”

Bu yürüyüşe en iyi katkıyı sağlamak için yola çıktık. İkinci kongremizle birlikte çalışma planlamamızı yapacağız. İlk adımımız genel seçimde Çayırova’da partimizi en iyi sonuçla çıkarmak. İkinci adımımız; önümüzdeki yerel seçimlerde Çayırova Belediyesi’ni almak. Belediyeyi alacak çalışmaları ortaya koyacak ve belediyeyi alacağız. Bunu da herkes görecek” dedi.

“BEYİN GÖÇÜNE DEĞER VERİLMİYOR”

YRP Çayırova Gençlik Kolları Başkanı Muharrem Ağyol da sözlerine beyin göçüne değinerek başlayıp iktidarın, yurt dışına göç edilmesi durumunda gençleri suçladığına, kendisinde hiç kusur aramadığına dikkat çekti. Ağyol, “Ülkemizin güzide insanları artık gitmeye çalışıyor. Onlar için maddi, manevi alan oluşturacaksınız ki ülkenizde kalıp sizin için çalışmaya devam etsin. Adamcılık ve torpil almış başını gidiyor. Liyakat, tecrübe, eğitimin hiç önemi yok ifadelerini kullandı.