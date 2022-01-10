Bat: Minik engellilerimiz için dudak okuma kursu açıyoruz

Gölcük Engelliler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği’nin 7. Olağan Kongresi geçtiğimiz cumartesi günü Gölcük Belediyesi Sanat Galerisi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. 3’üncü dönemini geride bırakan mevcut Başkan Hasan Bat, üyelerinin oylarını alarak 4’üncü dönemine girdi. Kongreye Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Belediye Başkan Yardımcısı Fikret Ormancıoğlu, AKP İlçe Başkanı Çetin Seymen, Gençlik Kolları Başkanı Tarık Karayel, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Gölcük Şubesi Başkanı Mehmet Arslan, Kocaeli Esnaflar ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkan Vekili ve Gölcük Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmi Kocaman, Kocaeli Engelli Dernekleri Federasyonu Başkanı Mehmet Ata Doğan, STK ve Dernek Başkanları ile birçok engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı.

DİVAN BAŞKANI KOCAMAN

Kongrenin Divan Başkanlığına Gölcük Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmi Kocaman, Divan üyeliğine Gölcük Engelliler Derneği Kurucu Başkanı Emine Cebeci ve Kocaeli Engelli Dernekleri Federasyonu Başkanı Mehmet Ata Doğan seçildi. Kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Gölcük Engelliler Derneği Başkanı Hasan Bat, faaliyet raporu ile birlikte dernek çalışmaları hakkında konuşma yaptı.

“TÜRKİYE’DE BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ”

Başkan Bat, “Ben Belediye Başkanımız Ali Yıldırım Sezer’e bütün Gölcük’teki engelli arkadaşlarımın adına çok teşekkür ediyorum. Bir dediğimiz iki olmuyor. Biz Gölcük Engelliler Derneği olarak Türkiye’de bir ilki gerçekleştirmek istedik. Allah nasip ederse şubatta başlayacak. Başkanımıza bir defa söyledik ve kesinlikle geri çevirmedi. Türkiye’de bir ilk olacak olan 2-7 yaş arası işitme engelli çocuklarımıza dudak okuma kursu açıyoruz. Kursumuz haftada 3 gün olacak. Ayrıca engelli çocuğunu kimseye bırakamayan aileler de bir iki saatliğine de olsa buraya getirip çocuğunu bırakacak ve işlerini halledebilecek. Bu da Gölcük Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi’nde olacak” dedi.

“POZİTİF AYRIMCILIK YAPIYORUZ”

Ardından Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Seçim zamanında çalışmalarımız sırasında Gölcük’te engelli bireylerimize pozitif ayrımcılık yapacağımızı söylemiştik ve vermiş olduğumuz sözümüzü tuttuğumuzu düşünüyoruz. Biz bugüne kadar Gölcük’te engelli bireylerimizin yanında olduk ve bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Bu yıl özellikle Türkiye çapında voleybolda, futbolda kazanılan şampiyonluklarla büyük bir gurur yaşattınız. Bu bağlamda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada kalpten her zaman yanınızdayız. İmkanların el verdiği sürece yanınızda olmaya devam edeceğiz. İyi ki varsınız” şeklinde konuştu.

YÖNETİM KURULU

Hasan BAT

Gürser KOMUT

Mevlüt ÖNERBAY

Hilmi GÜNİSTER

Tuba CENGİZ.

DENETİM KURULU

Abdullah KOSİF

Serkan BAŞOĞLU

Dinçer KOÇ.