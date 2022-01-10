Gölcük Trakya İlleri, mayısta 25. yılını kutlayacak

Gölcük Trakya İlleri Kültür, Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ramazan Korkut, derneklerinin 25. yılı münasebetiyle yapacakları çalışma hakkında bilgi verdi. Korkut, “1997 yılında ilçemizde kurulan derneğimizin 25’inci yılı kutlamaları kapsamında bazı çalışmalar yürütmekteyiz. Derneğimizin kadın kolları yönetimi, 25. yıl kutlama programımız adına halk oyunları grubu oluşturmak istedi. Bu kapsamda bir halk oyunları hocası ile birlikte çalışıyorlar. Mehmet Ali Paşa Halk Oyunları Derneği Başkanı Özkan Göçenler, kadınlarımıza her hafta pazartesi ve çarşamba akşamları kurs veriyor. Kurslar, Gölcük Değirmendere Çınarlık Meydanı’nda bulunan Sanat Evi’nde verilmekte” dedi.
“HALK OYUNLARI OYNAYACAĞIZ”
Korkut, “Derneğimize üye erkekler olarak da benim eğitimimde zeybek öğreniyor ve oynuyoruz. 25. yıl etkinliklerimize yönelik olarak böyle bir planımız var. 13 Mayıs günü bu etkinliğimizi yapmak istiyoruz. Etkinliğimiz, Gölcük Belediyesi Kongre Sarayı’nda gerçekleştirilecek. Hem kadınları hem de erkekler olarak o gün de halk oyunları oynayacağız. Programda ayrıca Rumeli, Balkan ve Trakya kültürünü de tanıtmış olacağız” ifadelerini kullandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.