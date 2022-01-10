Gürel: Gölcük’ün tamamı dönüştürülmeli

CHP Gölcük İlçe Başkanı Fikret Gürel; emekli maaş zamları, kentsel dönüşüm projesi ve yeni devlet hastanesi inşaatı ile ilgili bazı açıklamalarda bulundu. İlk olarak emekli maaş zamlarına değinen Gürel, “Bizim bu konudaki teklifimiz, en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılmasıydı fakat mecliste bu teklifi reddettiler. Şu an emeklilerin aldığı en düşük maaş, geçtiğimiz yılın asgari ücretine dahi yanaşmıyor. Bin liralık bir zam yapıldı ama halen çok az bir maaş almaktalar. Yapılan yüzde 25-30 oranındaki zamların da günümüz pahalılığında yeterli olacağını düşünmüyoruz” dedi.

“ARAÇ SORUNU DA KALKAR”

Kentsel dönüşüm konusuna değinen Gürel, “Kentsel dönüşümün başlaması, Gölcük’ün tamamının kentsel dönüşüme alınması gerektiğini aylardan beri söylüyoruz. Afet riski taşıyan tek yer, sadece merkezdeki dönüşümün yapılacağı alan değildir. Gölcük’ün tamamında dönüşüm yapılmalı. Bu sayede gelecekte beklenen İstanbul depremine hazırlıklı oluruz. Ada bazlı dönüşüm yapıldığında, her binanın altına otopark yapılırsa ilçemizdeki araç parkı sorunu da ortadan kalkacaktır” dedi.

“HASTANENİN AKIBETİNİ BİLMİYORUZ”

Değirmendere Yüzbaşılar mevkiinde yapılan devlet hastanesine değinen Gürel, “Geçtiğimiz yıllarda yapımına başlanan Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’nin yapım süreci oldukça uzadı. Geçtiğimiz yılın ekim ayında açılması beklenen hastane, müteahhit sorunu sebebiyle durmuştu. Şu an hastanenin akıbetini birçok kişi bekliyor. Bu konuda gereken bilgilerin verilmesini istiyoruz” dedi.