Hürriyet, “Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun”

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle mesaj yayınlayan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, basın çalışanlarının emeklerinin çok kıymetli olduğunun altını çizdi. Başkan Hürriyet, “Gazetecilerin çalışma koşullarını iyileştirerek güvence altına alan 212 sayılı yasanın kabulüyle başlayan, gazete patronlarının yayın durdurma boykotuyla süren ve çalışanların gazete çıkarması sonucunda oluşan Çalışan Gazeteciler Günü, basın için emeklerin korunduğu günlere işaret eder” dedi.

212 SAYILI YASA GELDİ

Çalışan Gazeteciler Günü’nün önemine, anlamına ve tarihine değinen başkan Hürriyet şu sözleri kaydetti: “4 Ocak 1961’de 212 sayılı yasanın kabul edilmesi gazetecilerin çalışma koşullarını ve haklarını güvence altına almıştır. Yaptıkları işin tanımının, ücretinin, sosyal ve yasal haklarının belirlendiği yazılı iş sözleşmesine kavuşan basın emekçilerinin bayramı olan düzenleme, 10 Ocak’ta Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bu, yasalar karşısında hakları korunan gazete çalışanlarının artık daha iyi koşulda çalışacağı anlamını taşımaktadır.

PATRON BOYKOT YAPTI

Yasal düzenleme gazete patronlarını kızdırmış ve aynı masa etrafında buluşturmuştur. Akşam, Cumhuriyet, Dünya, Hürriyet, Milliyet, Tercüman, Vatan, Yeni İstanbul ve Yeni Sabah gazetelerinin patronları, yüklenmek istemedikleri yasal sorumluluklara tepkilerini ortaya koymak için ortak bildiri hazırlamışlardır. Patronlar hem 212 sayılı yasanın, hem de Basın İlan Kurumu’nun oluşmasıyla ilgili olan 195 sayılı yasanın mesleki açıdan sorunlara yol açacağını iddia ederek bildiriyi imzalamış ve gazetelerini 3 gün kapattıklarını duyurmuştur.

EMEKÇİLERİN GAZETESİ

Türk Basın Tarihi’ne ‘Dokuz Patron Olayı’ olarak geçen işverenin yayın durdurma boykotuna karşı basın emekçileri de büyük bir dayanışma içine girerek harekete geçmiştir. Hak ve sorumluluklarının yasayla güvence altına alınmasından rahatsız olan patronlarının geçici gazete kapatma kararına refleks olarak basın emekçileri de kendi gazetelerini çıkarmaya karar vermiştir. Gece gündüz çalışan basın emekçileri patron boykotu süresince Basın Gazetesi’ni çıkararak halkı habersiz bırakmamış ve kendilerinin de sesi olmuştur.

VE GAZETECİLER GÜNÜ

Bu olayların sonucunda Çalışan Gazeteciler Bayramı ortaya çıkmıştır. Her yıl 10 Ocak’ı Çalışan Gazeteciler Bayramı olarak kutlayan basın emekçileri 10 yıl sonra ise ‘bayram’ kelimesini telaffuz edememiştir. Çünkü tarihimize ‘leke’ olarak geçen 1971 Askeri Darbesi’nden sonra bazı haklarını kaybetmelerinin önüne geçememişlerdir. Darbe döneminde bazı hakları ellerinden alınan gazeteciler 10 Ocak’ı artık bayram değil, gün olarak anmaya başladı.

BASIN ŞEHİTLERİNE SAYGIYLA

Haber ve bilgi kaynağına herkesten hızlı ulaşabilen, bu kaynaklardan edindiği bilgi ve belgelere dayalı olarak hazırladıkları haberleri kamuoyuna sunan, güvenilir, meslek ilkelerine bağlı, halkın çıkarlarını tüm menfaatlerin önünde tutan ve gerektiğinde yapılan yanlışlara cesurca karşı duran, geçmişte gösterdikleri emek dayanışmasında olduğu gibi mesleğine sahip çıkan tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü tebrik ediyor, tüm basın şehitlerini de saygı ve rahmetle anıyorum.”