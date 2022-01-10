10 Oca 2022 - 16:47- Siyaset G: 10 Oca 2022 - 16:48

İYİ Parti İzmit, köylerde   talep ve şikayetleri not aldı   

İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, ilçe teşkilatı ile birlikte İzmit’in köylerine ziyaret gerçekleştirdi. Filiz, “Köylerimizde çözülmeyi bekleyen problemler var. Gerekli yerlere talep ve şikayetleri ileterek takipçisi olacağız” dedi   

İYİ Parti İzmit, köylerde   talep ve şikayetleri not aldı    mask

İYİ Parti İzmit İlçe Teşkilatı, esnaf ve STK ziyaretlerinin yanı sıra köy programlarına da ağırlık verdi. Teşkilat üyeleri, hafta sonunda Ortaburun, Hasancıklar, Süleymaniye ve Sapakpınar köyleriyle ziyaretlerine devam ettiler. İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, İlçe Sekreteri Cemil Uslu, İlçe Başkan Yardımcıları Abdurrahman Akgül, Ali Osman Aydın, Erol Derin ve Körfez Mahalle Temsilcisi Nedret Yılmaz'ın katıldığı köy ziyaretlerinde Hasancıklar Mahalle Muhtarı Hayati Yazıcı ve Süleymaniye Muhtarı Mustafa Balkan'ı da ziyaret ederek köydeki sorunlar ile ilgili bilgi aldılar. Ziyaretin son durağında Sapakpınar Mahalle Temsilcisi Hayrettin Okumuş ile birlikte köy halkı ile bir araya gelen İlçe Teşkilatı ziyareti tamamladı. 
 
“İYİ’LER ARASINA HOŞ GELDİNİZ” 

Ziyaretlerin ardından İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, "Köy ve mahalle ziyaretlerimize devam ediyoruz. Genel Başkanımız Sn. Meral Akşener'in izinden giderek biz de İzmitli vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Köylerimizde çözülmeyi bekleyen problemler var. İlgili notları aldık. Gerekli yerlere talep ve şikayetleri ileterek takipçisi olacağız. Bizi çok samimi bir şekilde karşılayan muhtarlarımıza, mahalle başkanlarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Ziyaretlerimiz esnasında aramıza katılan arkadaşlarımıza da İYİ'ler arasına hoş geldiniz diyorum. İyi ki varsınız" dedi. 
# Mustafa
# İYİ PARTİ İLE İLİŞKİLİ:
Şanbaz Yıldız, koronaya yakalandı mask
Şanbaz Yıldız, koronaya yakalandı
AKP'lilere küfür eden İYİ Partili gözaltına alındı! mask
AKP'lilere küfür eden İYİ Partili gözaltına alındı!
"Park yapacak başka yer mi bulamadınız?" mask
"Park yapacak başka yer mi bulamadınız?"
Yıldız: Kocaeli maalesef çok bahtsız bir kent   mask
Yıldız: Kocaeli maalesef çok bahtsız bir kent  
Coştur'dan Erol'a ziyaret mask
Coştur'dan Erol'a ziyaret
Yeni yıla istifa ederek girdi mask
Yeni yıla istifa ederek girdi
İYİ Parti İzmit yeni yılı kutladı mask
İYİ Parti İzmit yeni yılı kutladı
İYİ Parti Çayırova'da yeni başkan Bayrak   mask
İYİ Parti Çayırova'da yeni başkan Bayrak  
"7 yılda bir hastaneyi bitiremediniz!" mask
"7 yılda bir hastaneyi bitiremediniz!"
İYİ Parti İzmit Kadın Politikaları Akmeşe'de mask
İYİ Parti İzmit Kadın Politikaları Akmeşe'de

10 Oca 2022 - 16:47 - Siyaset

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.522.661 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Kaygusuz: İlk yerel seçimde Çayırova Belediyesi’ni alacağız mask
Kaygusuz: İlk yerel seçimde Çayırova Belediyesi’ni alacağız
Katırcıoğlu’ndan, Özkoç’a: Ahlak yoksunu, terbiyesiz mask
Katırcıoğlu’ndan, Özkoç’a: Ahlak yoksunu, terbiyesiz
Yılmaz: CHP’li Özkoç, belasını arıyor mask
Yılmaz: CHP’li Özkoç, belasını arıyor
Ellibeş'ten CHP'li Engin Özkoç'a cevap! mask
Ellibeş'ten CHP'li Engin Özkoç'a cevap!
"Beyefendiyi indirmek sizin göreviniz" mask
"Beyefendiyi indirmek sizin göreviniz"
Kocaeli’den Erdoğan’a seslendi! "Sen FETÖ’cünün Allahısın!" mask
Kocaeli’den Erdoğan’a seslendi! "Sen FETÖ’cünün Allahısın!"
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL