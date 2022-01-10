İYİ Parti İzmit, köylerde   talep ve şikayetleri not aldı   

İYİ Parti İzmit İlçe Teşkilatı, esnaf ve STK ziyaretlerinin yanı sıra köy programlarına da ağırlık verdi. Teşkilat üyeleri, hafta sonunda Ortaburun, Hasancıklar, Süleymaniye ve Sapakpınar köyleriyle ziyaretlerine devam ettiler. İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, İlçe Sekreteri Cemil Uslu, İlçe Başkan Yardımcıları Abdurrahman Akgül, Ali Osman Aydın, Erol Derin ve Körfez Mahalle Temsilcisi Nedret Yılmaz'ın katıldığı köy ziyaretlerinde Hasancıklar Mahalle Muhtarı Hayati Yazıcı ve Süleymaniye Muhtarı Mustafa Balkan'ı da ziyaret ederek köydeki sorunlar ile ilgili bilgi aldılar. Ziyaretin son durağında Sapakpınar Mahalle Temsilcisi Hayrettin Okumuş ile birlikte köy halkı ile bir araya gelen İlçe Teşkilatı ziyareti tamamladı.



“İYİ’LER ARASINA HOŞ GELDİNİZ”

Ziyaretlerin ardından İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, "Köy ve mahalle ziyaretlerimize devam ediyoruz. Genel Başkanımız Sn. Meral Akşener'in izinden giderek biz de İzmitli vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Köylerimizde çözülmeyi bekleyen problemler var. İlgili notları aldık. Gerekli yerlere talep ve şikayetleri ileterek takipçisi olacağız. Bizi çok samimi bir şekilde karşılayan muhtarlarımıza, mahalle başkanlarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Ziyaretlerimiz esnasında aramıza katılan arkadaşlarımıza da İYİ'ler arasına hoş geldiniz diyorum. İyi ki varsınız" dedi.