10 Oca 2022 - 16:48- Gündem G: 10 Oca 2022 - 16:50

Söğüt, bir günde 4 köyde   halk meclisine katıldı 

  Körfez Belediyesi tarafından mahallelerde başlatılan Halk Meclisleri, köylerle devam etti. Başkan Söğüt, bir günde dört köyü gezdi, muhtarlarla birlikte eksiklikleri yerinde inceledi   

Söğüt, bir günde 4 köyde   halk meclisine katıldı  mask

Körfez Belediyesi tarafından mahallelerde başlatılan Halk Meclisleri, köylerle devam etti. Başkan Şener Söğüt, başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve ilgili birim müdürleri ile birlikte Kalburcu, Naip, Şemsettin ve Elmacık köylerinde gerçekleştirilen halk meclislerine katıldı. Muhtarlarla birlikte köyün eksik noktalarını gezen, onların taleplerini dinleyen Başkan Söğüt, yerinde inceleme yaparak çözüm için de gerekli talimatları verdi. 
 
TALEPLERİ YERİNDE İNCELEDİ 

Başkan Söğüt Naip Köy Muhtarı Yavuz Yazıcı, Şemsettin Köy Muhtarı Naci Mızrak ve Elmacık Köy Muhtarı Ömer Günbatı ile birlikte köylerde incelemelerde bulundu. Büyükşehir ile birlikte köylerin eksikliklerini gidermek adına önemli adımlar attıklarını belirten Söğüt, köy grup yollarının yenilendiğini, Naip-Kalburcu yolunun da asfalt seriminde sona gelindiğini belirtti. 
 
“DOĞALGAZLA BULUŞTURUYORUZ” 

Köylerin doğalgazla buluşmasında da çalışmaların devam ettiğini belirten Başkan Söğüt, “Tek tek köylerimiz doğalgazla buluşuyor. Çalışmalar devam ediyor. Bizler için şehir merkezindeki mahalleler ile köylerimiz arasında bir fark yok. Orada ne varsa, köylerimizde de aynısı oluyor” ifadelerini kullandı. 
 

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10 Oca 2022 - 16:48 - Gündem

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