Minik eller, 100 fidanı   toprakla buluşturdu   

Körfez Belediyesi; TEMA Vakfı, Körfez Barbaros İmam Hatip Ortaokulu, Gülünce Özel Eğitim ve Rengin Anaokulu ile birlikte güzel bir etkinliğe imza attı. Doğa ve çevre bilinci oluşturmak, Körfez İlimtepe ağaçlandırma alanında yeşil alanları zenginleştirmek amacıyla düzenlenen etkinlikte 100 adet fidan toprakla buluşturuldu.



“DAHA DUYARLI OLMALIYIZ”

Renkli görüntülerin de yer aldığı programda; çocuklar minik elleriyle fidanları toprakla buluştururken oldukça mutluydular. TEMA Vakfı temsilcileri, orman varlıklarının öneminin altını çizerken, “Vatandaşlarımızda yaşadıkları ve de kullandıkları toprağı, suyu ve havayı sürdürülebilir kullanarak temiz, korunmuş olarak gelecek nesillere aktarmaları için daha duyarlı davranmalarını bekliyoruz” dedi.





