Gölcük Muş Dağarası’nda   Kara yeniden başkan 

Gölcük Muş Dağarası Köyü Sosyal Yardımlaşma Derneği, Seçimli Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. Kavaklı’da bulunan Gölcük Muş Dağarası Köyü Sosyal Yardımlaşma Derneği’nin kongresinde mevcut başkan Yusuf Kara üyelerin oybirliği ile yeniden başkanlığa seçildi. Kongreye dernek üyeleri ve davetliler katıldı. Divan Başkanlığı’na Atilla Kaplan, Divan Katip Üyeliklerine Ömer Albayrak ve Cevdet Aslan seçildi.



YÖNETİM KURULU

Yusuf KARA

Çetin ALBAYRAK

Hasan AKTAŞ

Selahattin YILMAZ

Ömer DEMİR.



DENETİM KURULU



Serhat TAŞÇI

Ömer ALBAYRAK

Cevdet ASLAN.

