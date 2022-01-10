Gölcük Muş Dağarası’nda   Kara yeniden başkan 

Gölcük Muş Dağarası Köyü Sosyal Yardımlaşma Derneği, Seçimli Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. Kavaklı’da bulunan Gölcük Muş Dağarası Köyü Sosyal Yardımlaşma Derneği’nin kongresinde mevcut başkan Yusuf Kara üyelerin oybirliği ile yeniden başkanlığa seçildi. Kongreye dernek üyeleri ve davetliler katıldı. Divan Başkanlığı’na Atilla Kaplan, Divan Katip Üyeliklerine Ömer Albayrak ve Cevdet Aslan seçildi.
YÖNETİM KURULU
Yusuf KARA
Çetin ALBAYRAK
Hasan AKTAŞ
Selahattin YILMAZ
Ömer DEMİR.
DENETİM KURULU
Serhat TAŞÇI
Ömer ALBAYRAK
Cevdet ASLAN.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.