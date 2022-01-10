10 Oca 2022 - 16:51- Gündem G: 10 Oca 2022 - 16:53

Gölcük Muş Dağarası’nda   Kara yeniden başkan 

  Gölcük Muş Dağarası Köyü Sosyal Yardımlaşma Derneği olağan genel kurulunda mevcut Başkan Yusuf Kara, yeniden başkanlığa seçildi 

Gölcük Muş Dağarası’nda   Kara yeniden başkan  mask

Gölcük Muş Dağarası Köyü Sosyal Yardımlaşma Derneği, Seçimli Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. Kavaklı’da bulunan Gölcük Muş Dağarası Köyü Sosyal Yardımlaşma Derneği’nin kongresinde mevcut başkan Yusuf Kara üyelerin oybirliği ile yeniden başkanlığa seçildi. Kongreye dernek üyeleri ve davetliler katıldı. Divan Başkanlığı’na Atilla Kaplan, Divan Katip Üyeliklerine Ömer Albayrak ve Cevdet Aslan seçildi.  

YÖNETİM KURULU 

Yusuf KARA  
Çetin ALBAYRAK 
Hasan AKTAŞ 
Selahattin YILMAZ 
Ömer DEMİR. 
 
DENETİM KURULU 

 
Serhat TAŞÇI 
Ömer ALBAYRAK 
Cevdet ASLAN.  
 

10 Oca 2022 - 16:51 - Gündem

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