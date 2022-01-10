7’nci kattan düşen Sedef Nur’un erkek arkadaşının ifadesi ortaya çıktı

Olay, dün sabah 06.30 sıralarında Körfez ilçesinde bulunan Körfezkent Sitesi 3’üncü etap A-11 Blokt’a meydana geldi. Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencisi Sedef Nur Çağlar (23), polis memuru olan arkadaşı A.A. ile birlikte yine polis memuru olan arkadaşları O.Ç.’nin evine gitti. İddiaya göre, Sedefnur Çağlar sabah saatlerinde 7. katta bulunan dairenin penceresinden aşağı düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yoğun bakımda tedavisi sürüyor

Derince Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan Sedef Nur Çağlar’ın ağır yaralandığı öğrenildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan genç kızın ailesinin Sivas’ta oturduğu, olaydan sonra hemen Kocaeli’ye geldikleri ifade edildi. Genç kızın ve evde bulunan diğer kişilerin akşam saatlerinde birlikte alkol aldıkları öğrenildi. Öte yandan genç kızın okul ve sınıf arkadaşları hastaneye gelerek, yetkililerden bilgi almaya çalıştı.

Tahkikat sürüyor

Olayın ardından harekete geçen Asayiş Şubesi ekipleri evde bulunan ikisi polis, biri kız 3 kişiyi gözaltına aldı. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler ise hem evde hem de genç kızın düştüğü yerde geniş çalışma yaptı. Asayiş Şube Müdürlüğünde gözaltına bulunan 3 kişiyle ilgili tahkikatın sürdüğü bilgisine ulaşıldı.

İfadeleri ortaya çıktı

Gözaltına alınan A.A.’nın ifadesinde, kız arkadaşı Sedef Bur ile birlikte arkadaşı O.Ç.’nin evine misafirliğe gittiklerini, burada alkol aldıklarını ve sabaha karşı bilinmeyen bir sebeple Sedef Nur ile tartışmaya başladıklarını, tartışma sırasında kız arkadaşının balkondan atladığını öne sürdü. O.Ç. ve E.Ş.’nin ise ifadelerinde, olay sırasında uyuduklarını, bağrışmalara uyandıklarını ve balkondan aşağıya baktıklarında da Sedef Nur Çağları’yı yerde yatarken gördüklerini söyledikleri öğrenildi.