10 Oca 2022 - 16:57- Asayiş G: 10 Oca 2022 - 16:58

Bahçe duvarından düşen işçi yaralandı

Kocaeli’de apartmanın bahçe duvarında yapılan çalışma esnasında bir işçi yaklaşık 3 metre yüksekten düşerek yaralandı.
Bahçe duvarından düşen işçi yaralandı mask

Olay, İzmit ilçesinde bulunan Turgut Mahallesi İsmail Kolaylı Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.F. isimli işçi apartman bahçe duvarının yapımı için çalışırken dengesini kaybederek aşağı düştü. Yaklaşık 3 metrelik yükseklikten düşen A.F. yaralandı. Çalışma arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. A.F.’nin ilk müdahalesi sağlık ekiplerince olay yerinde yapıldı, ardından Seka Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
# sağlık

10 Oca 2022 - 16:57 İHA Kocaeli- Asayiş

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