Bahçe duvarından düşen işçi yaralandı

Olay, İzmit ilçesinde bulunan Turgut Mahallesi İsmail Kolaylı Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.F. isimli işçi apartman bahçe duvarının yapımı için çalışırken dengesini kaybederek aşağı düştü. Yaklaşık 3 metrelik yükseklikten düşen A.F. yaralandı. Çalışma arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. A.F.’nin ilk müdahalesi sağlık ekiplerince olay yerinde yapıldı, ardından Seka Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
# sağlık
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.