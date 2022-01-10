Meteoroloji'den Kocaeli için fırtına uyarısı

Meteoroloji'den yapılan uyarıda şöyle denildi: "Batı Karadeniz’de rüzgarın yarın (Salı) öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, Çarşamba günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği beklenmektedir.

Marmara Denizi’nde rüzgarın yarın (Salı) öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, güneyinde 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği beklenmektedir."