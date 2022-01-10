10 Oca 2022 - 22:08- Gündem G: 10 Oca 2022 - 22:10

Yeni vaka sayısında artış

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 10 Ocak 2022 Pazartesi gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 141 kişi hayatını kaybetti.

Yeni vaka sayısında artış mask

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 10 Ocak verilerine göre, 403 bin 104 test yapıldı.

Son 24 saatte, 65 bin 236 yeni vaka tespit edildi. Bugün 38 bin 242 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle bugün 141 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA’DAN UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “ Omicron varyantının hızlı bulaştığını belirtmiştik. Bu özellik, kişisel tedbirlerin önemini artırdı. Maske, ağzı ve burnu kapatacak şekilde takılmalı; sosyal mesafeye daha çok dikkat edilmelidir. Teste bile ihtiyaç duymamak, hastalığın en hafifinden de çok daha iyi değil mi?” dedi.
# sağlık, covid-19, Omicron

10 Oca 2022 - 22:08 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.522.661 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Acil kan aranıyor mask
Acil kan aranıyor
Minik eller, 100 fidanı toprakla buluşturdu mask
Minik eller, 100 fidanı toprakla buluşturdu
Gölcük Muş Dağarası’nda   Kara yeniden başkan  mask
Gölcük Muş Dağarası’nda   Kara yeniden başkan 
Minik eller, 100 fidanı   toprakla buluşturdu    mask
Minik eller, 100 fidanı   toprakla buluşturdu   
Söğüt, bir günde 4 köyde   halk meclisine katıldı  mask
Söğüt, bir günde 4 köyde   halk meclisine katıldı 
Hürriyet, “Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun” mask
Hürriyet, “Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun”
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL