Yeni vaka sayısında artış

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 10 Ocak verilerine göre, 403 bin 104 test yapıldı.

Son 24 saatte, 65 bin 236 yeni vaka tespit edildi. Bugün 38 bin 242 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle bugün 141 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA’DAN UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “ Omicron varyantının hızlı bulaştığını belirtmiştik. Bu özellik, kişisel tedbirlerin önemini artırdı. Maske, ağzı ve burnu kapatacak şekilde takılmalı; sosyal mesafeye daha çok dikkat edilmelidir. Teste bile ihtiyaç duymamak, hastalığın en hafifinden de çok daha iyi değil mi?” dedi.