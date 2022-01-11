Kaldırımda yürürken otomobil çarptı

Gebze İnönü Mahallesi'nde, M.O. idaresindeki 34 ERZ 474 plakalı otomobil ile E.Ç. yönetimindeki 41 AJB 329 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobillerden biri, kaldırımda yürüyen Sevim G'ye çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Sevim G. sağlık personelinin müdahalesinin ardından Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.