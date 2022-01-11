Merdan: “3 hilal Derince’ye çok yakışır” söylemi AKP Derince’yi rahatsız ediyor mu?

AKP Derince İlçe Başkanı Koray Merdan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle basın mensupları ile bir araya geldi. Gazetecilerin gününü kutlayan Merdan sohbet havasında gerçekleşen buluşmada ülke ve kent gündemine yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Merdan’ın açıklamasına İlçe Kadın Kolları Başkanı Züleyha Uslu, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Semih Tayyip Gülcan, İlçe Başkan Vekili Recep Çiçek, İlçe Başkan Yardımcısı Mustafa Baklacı, Gençlik Kolları Başkan Yardımcıları Şehmus Narman ve Emrecan Kurt da katıldı.

“GEÇMİŞTE YAPTIKLARI HATALAR BİZİM DAHA İYİ YÖNETTİĞİMİZİ GÖSTERİYOR”

İlçe teşkilatı olarak Vites Yükselttiklerini ifade eden Koray Merdan, “Daha yeni başlıyoruz. Bizim için milat 2023 olduğundan hedefimiz Türkiye. 2023 sonrasında birçok şey değişebilecek. Bu ihtimali göz önünde bulunduruyoruz. Bütün partiler Türkiye’ye hizmet etmek istiyor. Geçmiş geleceğin aynasıdır. Diğer partilerin geçmişte yaptıkları hatalar bizim bu ülkeyi daha iyi yönettiğimizi gösteriyor. Daha iyi bir gelecek için çalışıyoruz.

“ÜLKELER EKONOMİ İLE SAVAŞIYOR”

Bunun için 2023 önemli bir tarih. Petrolün ve doğalgazın vatandaşa ulaşacağı tarih. Devir öyle bir devir oldu ki ekonomi üzerinden dönüyor her şey. Artık ülkeler topla tüfekle savaşmıyor. Ekonomik yönle savaşıyor. Ticari olarak ne kadar güçlenirseniz ülke vatandaşını bir üst seviyede refah kazandırıyorsunuz. Bizim amacımız vatandaşın refahını yükseltmek. Hayatın her alanında AK Partinin dokunduğu yerler var” ifadelerini kullandı.

“HİZMET ETMEK İÇİN YOLA ÇIKTIK”

Ekonomik olarak devlet ne kadar kazanırsa vatandaşına da o kadar faydasının olduğunu belirten Merdan, “Üretim önemli. Bizim arabamız bile yoktu. Şimdi arabamız da olacak. Yurt dışına emeğimiz gitmemiş olacak. Ülkede rol model olarak aldığımız kişi Cumhurbaşkanımız. Birleştirici kutuplaştırmadan siyaset yapmaya çalışıyoruz. Tüm vatandaşlarımıza hizmet etmek için yola çıktık. İnşallah 2023 hedefinden de böyle bir kazanımımız olacak.

“BİZİM MUTFAK EKİBİMİZ ÇOK FAZLA ÇALIŞIYOR”

Gönül belediyeciliğin ile Cumhurbaşkanımız yeniden Cumhurbaşkanı olmasını sağlayacağız. 3 çalışıyorsak 5 çalışacağız. Bizim mutfak ekibimiz çok fazla çalışıyor. Siyaset sadece siyasi bir figürün konulması değil. Strateji ekipleri çalışıyor. Vatandaştan hep geri bildirim ile çalışıyoruz. Ziyaret etmemizi isteyen kim varsa bize ulaşıyor. Kahvemizi ikram edip sohbet ediyoruz. Çözmeyeceğimiz şeyler varsa üst kademelere iletiyoruz” dedi.

AKP SOKAĞA ÇIKAMIYOR MU?

Muhalefet partilerinin AKP’nin sokağa çıkamadığı ile ilgili söylemlerini değerlendiren Merdan, “Biz sosyal medyaya davet edin diye bir etkinlik başlattık. Ürken insan davet edin demez. Siyasi dinlemekle mükelleftir. Korkuyorsan siyaset yapmayacaksın. Kendilerinin sokağa çıkmadığı dönemleri hatırlıyor olabilirler” dedi. Sokakta en çok duydukları şikayetin ne olduğu sorusunu yanıtlayan Merdan, “En çok gelen şikayet fahiş artışı. Fiyatlarda Genel ahlakla ilgili de bir sıkıntı var. Yumurtanın kolisi 48 lira. 2 dükkan ileride 36 lira. Karşıdaki dükkanda 32 lira. Burada tezat var” dedi.

“DÜNYADAKİ ETKİSİ 2-3 SENE DAHA SÜRER”

Ülkenin bulunduğu ekonomik durumu değerlendiren Merden, sıkıntıların Nisan- Mayıs ayı civarında çözülmeye gideceğini ifade etti. Merdan, “Turizmde bile bu tarihler için rezervasyonlar dolmuş durumda. Pandeminin dünyadaki etkisinin 2-3 sene daha süreceğini düşünüyorum. Avrupa’da 15-20 ülkede en büyüğü faiz 3 buçuk Türkiye’de yüzde 18 oranında. Oradaki devletler parasını alıyor bizim ülkemize yatıyor. Faizini de alıp ülkesinde harcıyor. Cumhurbaşkanımız “ben faizi düşüreceğim” diyor. Ekonomik olarak Avrupa da darlık çekiyor. Bugün Avrupa’da 2 Euro benzin. Türkiye’de daha fazla olması lazım ama devlet bunu karşılıyor. Ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile ilgili konuşuyorum iktidar ile ilgili değil. Yüzlerde ülkeye uçak gönderip aldılar. Bizde pandemi olduğunun ertesi hemen önlemler alındı” dedi.

“DERİNCE’NİN TRAFİK SORUNU”

Açıklamasının devamında Derince’de ki trafik sorununa değinen Merdan, “Trafikle ilgili sıkıntı limandan kaynaklanıyor. Kamyon trafiği oluyor. Kamyon sayısı ticaret ile ilişkilidir. Bu bizi mutlu ediyor ama trafik ciddi sorun. Projeler var. Başkanımız Cumhurbaşkanımıza projeyi iletti. Proje sonrası limandaki ışıklar kalkacak. Şehir içine yol yapılacak. Sıkıntının ortadan kalkması için çalışmalar yapılıyor. Tabi şehir büyüyor. Geçtiğimiz günlerde Ulaşım Park müdürümüz Serhan Beyi ziyaret ettik. Güzel gelişmeler var toplu taşıma ile ilgili gelişmeler var. Biz artık büyükşehiriz. Toplu taşımaya yönelmeliyiz” dedi. İlçedeki bir diğer önemli sorun olan otopark sorunu ile ilgili Merdan, “Belediye olarak derince Belediyesinin otoparkında vergi dairesi personeline uygun fiyat yaptık. Tabi tercih edilmiyor. Bizde direk kapı önüne park etme gibi bir huyumuz var” dedi.

DERİNCE’YE 3 HİLAL MESELESİ

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Yunus Emre Kurt’un, “3 hilal Derince’ye çok yakışır” söylemini sürekli tekrarlamasının teşkilat tabanında rahatsızlık yaratıp yaratmadığı sorusunu yanıtlayan Merdan, “Bizim öncelikli hedefimiz 2023. Bu hedefte de birlikte çalışıyoruz. 3 hilal her yere yakışır tabi AK Parti belediyeciliğin her yere yakıştığı gibi. Böyle bir söylem yapıp kendi gruplarını motive etmelerinde sıkıntı yok. Biz bir ittifak halindeyiz. Bunun kararını büyüklerimiz verecek. Bunlar biraz daha üst lig kararı. Arkadaşlar çalışıyorlar. Tabi bunda oy oranları da önemli” dedi.

ANKETLER NE DURUMDA?

İlçede seçim ile ilgili anket yapılıp yapılmadığını yanıtlayan Merdan, “Büyükşehir Belediyemizin yaptığı bir anket var. Tahir Bey’in vatandaşta karşılığı var. Derince’de birkaç gez beraber gezdiğimizde her kitleden olumlu yanıt alıyor. CHP'lisi bile Tahir Bey’i seviyor. Anket sonucunu bizle paylaştılar. İlçe ilçe veriler vardı. Derince’de de ilçe bazında iyi oy almış” dedi. İlçe beledileri ile büyükşehir belediyeleri arasında oy farklılıkların olmasının nedenini açıklayan Merdan, “Yerel belediyelerdeki aktörler daha fazla sayıda. Bir ilçeye 10 aday çıkabiliyor ama büyükşehirde daha farklı. Bölünmelerin sebebi de olabilir. Ama Tahir Bey’in rakibi yok. Diğer partilerde de yok” şeklinde konuştu.

“MİLLETİN KENDİSİ OLMAK İSTİYORUM”

Siyasi hedef olarak aklında Belediye Başkanlığı veya Milletvekilliği olup olmadığı sorusuna cevap veren Merdan, “Benim aklımda olan şey en iyi İlçe Başkanı olmak. İyi bir İlçe Başkanı olmak samimi olmak benim önceliğim. Milletin kendisi olmak istiyorum. Şuan için öyle bir düşüncem yok” dedi.