Çekdar Orhan ile dirsek teması

Kocaelispor’da transfer hamleleri devam ediyor. Eksik olan bölgelerle ilgili nokta transferler yapmak isteyen yeşil siyahlılar forvet arkası pozisyonuna (8-10) takviye yapmak istiyor. Adı geçen yerli isimlerin başında Süper Lig takımlarından Giresunspor forması giyen 23 yaşındaki Çekdar Orhan geliyor.

ASLEN HAKKARİLİ, ALMANYA’DA YETİŞTİ

1.72 boyundaki gurbetçi futbolcunun Giresun ekibi ile sözleşmesi Haziran’da sona erecek olan Çekdar Orhan, Almanya Mönchengladbach takımının altyapısında futbola başladı. Antalyaspor altyapısına, oradan da Galatasaray altyapısına transfer olan Orhan, 2018-2019 sezonunda Galatasaray U-21 takımında 13 gol atarak takımıyla U-21 Süper Lig şampiyonluğu kazandı.