Kral Samed “an” meselesi

Samed Ali 2017-18 sezonunda Menemen Belediyespor forması ile 2. Lig'de gol kralı oldu ve İzmir ekibi ile çıktığı 35 maçta 25 gole imza attı. Ertesi sezon Süper Lig’e transfer yapan Samed, Göztepe ile 3 lig 3 kupa, Erzurumspor ile de 3 lig maçında forma giyerken, Göztepe adına kupada 2 gol attı.

ADANA DEMİR VE ANKARASPOR

2019-2020 sezonunda 1. Lig’de Adana Demirspor ve Menemenspor takımlarında forma giyen futbolcu, Adana takımında 11 maçta 4, İzmir takımında da 12 maçta 6 kez fileleri havalandırdı. 2020-2021 sezonun Samed’in yeni durakları Adana Demir ve Ankaraspor’du. Samed bu iki takımda toplam 14 maça çıktı ve fileleri 3 kez havalandırdı.

ADANASPOR’DAN AYRILDI

Bu sezon formasını giydiği Adanaspor ile 14 lig 1 kupa maçında 4 gole imza atan Samed Ali, 975 dakika sahada kaldı. Kayseri Tomarza doğumlu futbolcu kariyerinde Kayserispor, Tarsus İdmanyurdu, Kayseri Erciyesspor, Erzin Belediyespor takımlarında da forma giydi. 26 yaşındaki Samed Ali’nin genç yaşına çok sayıda takım değiştirmesi de dikkatlerden kaçmadı.