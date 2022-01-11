11 Oca 2022 - 14:19- Spor G: 11 Oca 2022 - 14:21

Dev Adamlar Mersin’de
Dev Adamlar Mersin’de mask

Türkiye Basketbol ligi temsilcisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, daha önce bugüne ertelenen maçta, Mersin’e konuk oluyor. Covid vakaları nedeniyle daha önce oynanması gereken maç ertelenmişti.

11 Oca 2022 - 14:19 - Spor

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