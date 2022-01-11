TFF’den başsağlığı

TFF Ahmet Çalık için başsağlığı diledi. Masaj şöyle: “A Milli Takımımızda da forma giyen, İttifak Holding Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık'ın Ankara-Niğde otoyolunda geçirdiği trafik kazası sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. 8'i A Milli Takımımızda olmak üzere toplam 76 kez Ay-Yıldızlı formayı giyen, EURO 2016 ve ülkemizde oynanan U20 Dünya Kupası kadrolarımızda da yer alan Ahmet Çalık, uzun yıllar Gençlerbirliği takımında oynadıktan sonra 2017 yılında geldiği Galatasaray'dan 2020-2021 sezonu başında İttifak Holding Konyaspor'a transfer olmuştu. Türk futbolunun değerli isimlerinden Ahmet Çalık anısına 14-17 Ocak tarihlerinde oynanacak tüm profesyonel müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.”