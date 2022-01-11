TFF’den başsağlığı

TFF Ahmet Çalık için başsağlığı diledi. Masaj şöyle: “A Milli Takımımızda da forma giyen, İttifak Holding Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık'ın Ankara-Niğde otoyolunda geçirdiği trafik kazası sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. 8'i A Milli Takımımızda olmak üzere toplam 76 kez Ay-Yıldızlı formayı giyen, EURO 2016 ve ülkemizde oynanan U20 Dünya Kupası kadrolarımızda da yer alan Ahmet Çalık, uzun yıllar Gençlerbirliği takımında oynadıktan sonra 2017 yılında geldiği Galatasaray'dan 2020-2021 sezonu başında İttifak Holding Konyaspor'a transfer olmuştu. Türk futbolunun değerli isimlerinden Ahmet Çalık anısına 14-17 Ocak tarihlerinde oynanacak tüm profesyonel müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.”
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.