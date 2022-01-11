11 Oca 2022 - 14:24- Spor G: 11 Oca 2022 - 14:26

Altınordu kazanamadı Kocaelispor yerini korudu
Altınordu kazanamadı Kocaelispor yerini korudu mask

Spor Toto 1. Lig’in 20. haftasında Altınordu, konuk ettiği Ankara Keçiörengücü’ne 3-2 mağlup oldu, Kocaelispor haftanın son maçının ardından yerini korudu

DAKİKALARLA MAÇIN ÖYKÜSÜ

27. dakikada sol taraftan serbest vuruş kullanan Altınordu’da ceza sahası içerisinde topa kafa vuruşu yapan Recep Aydın, topu filelere gönderdi. 1-0

48. dakikada Altınordu ceza sahası içinde yaşanan pozisyonda savunmanın hatasında penaltı noktasında topla buluşan Eze, şutunu attı ancak top savunmadan döndü. Pozisyonun devamında seken topu önünde bulan Olawoyin, sert şutla topu ağlarla buluşturdu. 1-1

71. dakika sol kanattan atak yapan Altınordu’da Ali Dere’nin uzun pasında sol çizgiden topla ilerleyerek ceza sahasına giren Emircan, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yerden attığı şutta kalenin sağından topu ağlara gönderdi. 2-1

75. dakikada Altınordu ceza sahasın savunmadan seken topu önünde bulan İbrahim şutunu attı. Meşin yuvarlak savunmaya çarparak kalenin solundan filelerle buluştu. 2-2

77. dakikada savunmadan atılan uzun topla sol kanatta buluşarak çizgiye inen Olawoyin, topu kale önüne çevirdi. Sağ çaprazdan koşan Ali Yavuz, yerde yaptığı vuruşla golü kaydetti. 2-3.

 

 

 

 

ALTINORDU: 2 - ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ: 3

 

 

 

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Onur Özütoprak **, Serdar Diyadin **, Burak Cansız **

ALTINORDU: Ali Emre **, Furkan Metin **, Rahmi *, Volkan *, Ali Dere **, Metehan **, Muzaffer ** (Enis dk. 77 *), Recep ** (Sami dk. 54 *), Hüsamettin **, Kenan * (Emircan dk. 46 *), Anıl * (Yusuf Arslan dk. 68 *)

YEDEKLER: Serhat, Altar, Şeref, Rıdvan, Yusuf Esendemir

TEKNİK DİREKTÖR: Hüseyin Eroğlu

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ: Boran **, Ogün **, Mehmet **, Fatih **, Muharrem **, Ackah **, Nzeza * (Ali Yavuz dk. 35 ***), Olawoyin ***, Hamza * (Ercan dk. 74 *), Camara * (İbrahim dk. 52 ***), Eze **

YEDEKLER: Furkan Çevik, Bilal, Ömer, Abdulkadir

TEKNİK DİREKTÖR: Taner Taşkın

GOLLER: Recep (dk. 27), Emircan (dk. 71) (Altınordu), Olawoyin (dk. 48), İbrahim (dk. 75), Ali Yavuz (dk. 77) (Ankara Keçiörengücü)

SARI KARTLAR: Fatih (Ankara Keçiörengücü), Hüsamettin (Altınordu)

# Kocaelispor

11 Oca 2022 - 14:24 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.547.007 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
TFF’den başsağlığı mask
TFF’den başsağlığı
Dev Adamlar Mersin’de mask
Dev Adamlar Mersin’de
Kral Samed “an” meselesi mask
Kral Samed “an” meselesi
Çekdar Orhan ile dirsek teması mask
Çekdar Orhan ile dirsek teması
Landel geliyor mask
Landel geliyor
Altın kulaçlardan Başkan Kocaman’a ziyaret mask
Altın kulaçlardan Başkan Kocaman’a ziyaret
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL