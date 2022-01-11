Altınordu kazanamadı Kocaelispor yerini korudu

Spor Toto 1. Lig’in 20. haftasında Altınordu, konuk ettiği Ankara Keçiörengücü’ne 3-2 mağlup oldu, Kocaelispor haftanın son maçının ardından yerini korudu
DAKİKALARLA MAÇIN ÖYKÜSÜ
27. dakikada sol taraftan serbest vuruş kullanan Altınordu’da ceza sahası içerisinde topa kafa vuruşu yapan Recep Aydın, topu filelere gönderdi. 1-0
48. dakikada Altınordu ceza sahası içinde yaşanan pozisyonda savunmanın hatasında penaltı noktasında topla buluşan Eze, şutunu attı ancak top savunmadan döndü. Pozisyonun devamında seken topu önünde bulan Olawoyin, sert şutla topu ağlarla buluşturdu. 1-1
71. dakika sol kanattan atak yapan Altınordu’da Ali Dere’nin uzun pasında sol çizgiden topla ilerleyerek ceza sahasına giren Emircan, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yerden attığı şutta kalenin sağından topu ağlara gönderdi. 2-1
75. dakikada Altınordu ceza sahasın savunmadan seken topu önünde bulan İbrahim şutunu attı. Meşin yuvarlak savunmaya çarparak kalenin solundan filelerle buluştu. 2-2
77. dakikada savunmadan atılan uzun topla sol kanatta buluşarak çizgiye inen Olawoyin, topu kale önüne çevirdi. Sağ çaprazdan koşan Ali Yavuz, yerde yaptığı vuruşla golü kaydetti. 2-3.
ALTINORDU: 2 - ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ: 3
STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu
HAKEMLER: Onur Özütoprak **, Serdar Diyadin **, Burak Cansız **
ALTINORDU: Ali Emre **, Furkan Metin **, Rahmi *, Volkan *, Ali Dere **, Metehan **, Muzaffer ** (Enis dk. 77 *), Recep ** (Sami dk. 54 *), Hüsamettin **, Kenan * (Emircan dk. 46 *), Anıl * (Yusuf Arslan dk. 68 *)
YEDEKLER: Serhat, Altar, Şeref, Rıdvan, Yusuf Esendemir
TEKNİK DİREKTÖR: Hüseyin Eroğlu
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ: Boran **, Ogün **, Mehmet **, Fatih **, Muharrem **, Ackah **, Nzeza * (Ali Yavuz dk. 35 ***), Olawoyin ***, Hamza * (Ercan dk. 74 *), Camara * (İbrahim dk. 52 ***), Eze **
YEDEKLER: Furkan Çevik, Bilal, Ömer, Abdulkadir
TEKNİK DİREKTÖR: Taner Taşkın
GOLLER: Recep (dk. 27), Emircan (dk. 71) (Altınordu), Olawoyin (dk. 48), İbrahim (dk. 75), Ali Yavuz (dk. 77) (Ankara Keçiörengücü)
SARI KARTLAR: Fatih (Ankara Keçiörengücü), Hüsamettin (Altınordu)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.