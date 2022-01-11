11 Oca 2022 - 14:25- Spor G: 11 Oca 2022 - 14:26

Güreşçilerimiz Denizli’de
Güreşçilerimiz Denizli’de mask

İllerinde yaptıkları yarışmalarda dereceye giren yaklaşık 330 sporcu grup aşamasında Denizli’de buluşarak, kıyasıya kapışacak. Dereceye girenler Samsun'da düzenlenecek Türkiye Finallerinde mindere çıkmaya hak kazanacak. Ata sporumuz güreşte yeni bir heyecan Denizlilileri bekliyor. Gençlik Spor İl Müdürlüğünün organize edeceği Okul Sporları Gençler Grup Müsabakaları 14-16 Ocak tarihlerinde Hasan Güngör Spor Salonunda yapılacak. İllerinde yaptıkları yarışmalarda dereceye giren yaklaşık 330 sporcu grup aşamasında Denizli’de buluşacak. Bugün saat 16.00’da, idarecilerin katılımıyla Hasan Güngör Spor Salonunda yapılacak müsabakaların teknik toplantısı gerçekleşecek. Teknik toplantıların ardından güreşçiler tartıya çıkacak. Üç gün boyunca güreşin kalbinin atacağı şampiyonada serbest ve grekoromen stilde güreş müsabakalar gerçekleşecek.

11 Oca 2022 - 14:25 - Spor

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Güreşçilerimiz Denizli’de mask
Güreşçilerimiz Denizli’de
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