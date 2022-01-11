11 Oca 2022 - 14:25- Spor G: 11 Oca 2022 - 14:26

ZTK Son 16 Turu Kura Çekimi 14 Ocak’ta yapılacak
ZTK Son 16 Turu Kura Çekimi 14 Ocak’ta yapılacak mask

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu Kura Çekimi, 14 Ocak Cuma günü saat 11.30'da TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak. Orhan Saka Konferans Salonunda gerçekleşecek kura çekimi törenine, Federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak. Kura çekimi A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu müsabakaları; 8, 9 ve 10 Şubat tarihlerinde yapılacak. Kupada hiçbir Kocaeli takımı kalmadı.
# eğitim

11 Oca 2022 - 14:25 - Spor

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