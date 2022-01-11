Darıca 2021’i 112 madalyayla tamamladı

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, 2021 yılında karate, boks, muaythai ve atletizm gibi branşlarda toplam 112 madalya kazanarak büyük başarı elde etti. Sporcuları başarısından dolayı kutlayan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, spora desteklerinin devam edeceğini söyledi.