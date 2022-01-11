Okullu sporcular tam mesaide

Okullar arası spor müsabakaları yeni yılda da tam faz devam ediyor. Bugün judo, hentbol, futbol ve voleybolcu öğrenci-sporcular heyecan yaşayacak, yaşatacak.
09:00 Judo-Y.Kız Erkek İl Bir. Gebzesem
10:00 Hentbol -Y.Kız 75. Yıl-E.Çelebi H.Gemici
11:15 Hentbol-Y.Er. Bilgi-H.Türkkan H.Gemici
12:30 Hentbol -Y. Er. B.Şehir-Ş.Ömer H.Gemici
10:00 Futbol - Y.Er. F 1 –B 2 M.A.Kağıtçı
11:15 Futbol - Y.Er. H 2 - D 1 M.A.Kağıtçı
12:30 Futbol - Y. Er. A 2 – E 1 M.A.Kağıtçı
13:45 Futbol - Y.Er. G 2 - .C 1 M.A.Kağıtçı
11:00 Voleybol -K.K. B.Şehir-Hasırcı M.Dereli
12:00 Voleybol – K.K. G.Kıyı- Beşsekiz M.Dereli
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.