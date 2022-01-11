11 Oca 2022 - 14:27- Spor G: 11 Oca 2022 - 14:28

Okullu sporcular tam mesaide
Okullu sporcular tam mesaide mask

Okullar arası spor müsabakaları yeni yılda da tam faz devam ediyor. Bugün judo, hentbol, futbol ve voleybolcu öğrenci-sporcular heyecan yaşayacak, yaşatacak.

09:00     Judo-Y.Kız           Erkek İl Bir.         Gebzesem

10:00     Hentbol -Y.Kız   75. Yıl-E.Çelebi H.Gemici

11:15     Hentbol-Y.Er.    Bilgi-H.Türkkan H.Gemici

12:30     Hentbol -Y. Er.  B.Şehir-Ş.Ömer                H.Gemici

10:00     Futbol - Y.Er.      F  1 –B  2              M.A.Kağıtçı

11:15     Futbol - Y.Er.      H  2 -  D 1             M.A.Kağıtçı

12:30     Futbol - Y. Er.     A  2 – E 1              M.A.Kağıtçı

13:45     Futbol - Y.Er.      G  2 - .C  1            M.A.Kağıtçı

11:00     Voleybol -K.K.   B.Şehir-Hasırcı M.Dereli

12:00     Voleybol – K.K. G.Kıyı- Beşsekiz M.Dereli

11 Oca 2022 - 14:27 - Spor

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