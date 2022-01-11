Okullu sporcular tam mesaide

Okullar arası spor müsabakaları yeni yılda da tam faz devam ediyor. Bugün judo, hentbol, futbol ve voleybolcu öğrenci-sporcular heyecan yaşayacak, yaşatacak.

09:00 Judo-Y.Kız Erkek İl Bir. Gebzesem

10:00 Hentbol -Y.Kız 75. Yıl-E.Çelebi H.Gemici

11:15 Hentbol-Y.Er. Bilgi-H.Türkkan H.Gemici

12:30 Hentbol -Y. Er. B.Şehir-Ş.Ömer H.Gemici

10:00 Futbol - Y.Er. F 1 –B 2 M.A.Kağıtçı

11:15 Futbol - Y.Er. H 2 - D 1 M.A.Kağıtçı

12:30 Futbol - Y. Er. A 2 – E 1 M.A.Kağıtçı

13:45 Futbol - Y.Er. G 2 - .C 1 M.A.Kağıtçı

11:00 Voleybol -K.K. B.Şehir-Hasırcı M.Dereli

12:00 Voleybol – K.K. G.Kıyı- Beşsekiz M.Dereli