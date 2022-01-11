11 Oca 2022 - 14:27- Spor G: 11 Oca 2022 - 14:28

Basketbolda yoğun trafik
Basketbolda yoğun trafik mask

Kocaeli yerel basketbol liglerinde bugün de yoğun bir gün geçiriliyor. Kızların eleme maçı da bugün onanıyor. Program şöyle…

18:30     U 16 Kız                K.Basket   - K. Açı             Atatürk

20:00     U 14 Er.                                Yenikent-23 Nisan          Atatürk

18:30     U 16 Er.                                Darıca - Dsi         Darıca

20:00     B.Erkek                                Kosha- Ş.Tepe  Darıca
# Darıca

11 Oca 2022 - 14:27 - Spor

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