Basketbolda yoğun trafik

Kocaeli yerel basketbol liglerinde bugün de yoğun bir gün geçiriliyor. Kızların eleme maçı da bugün onanıyor. Program şöyle…

18:30 U 16 Kız K.Basket - K. Açı Atatürk

20:00 U 14 Er. Yenikent-23 Nisan Atatürk

18:30 U 16 Er. Darıca - Dsi Darıca

20:00 B.Erkek Kosha- Ş.Tepe Darıca