MAP Kavaklı yeni sezona hazırlanıyor

MAP Kavaklı Spor Kulübü, geçtiğimiz günlerde geniş katılımlı toplantının ardından başlattığı yeni sezon hazırlıklarına haftada çift idman ve devamında hafta sonları Yuvacık Barajı çevresindeki parkurda, kros çalışmaları ile devam ediyor.

2.KÜME’’YE HAZIRLIK

Ali Asım Balkaya gibi bir Süper Lig efsanesi yetiştirmiş olan kulüp, yeni sezonda amatör 2.Küme’de futbol liginde mücadeleye yeniden başlayacak. Tecrübeli teknik adam Ramazan Yıldız yönetiminde çalışan takımın idmanları ve kros çalışmaları neşeli bir ortamda devam ediyor. Yönetim kurulu açıklamasında “İdmanlarımız sağlıklı bir ortamda gerçekleşiyor. Başta hocamız Ramazan Yıldız olmak üzere, yönetimimizde çalışmalardan memnuniyet duyuyoruz. Başarı bekliyoruz.” Dedi.