11 Oca 2022 - 14:30- Spor G: 11 Oca 2022 - 14:32

MAP Kavaklı yeni sezona hazırlanıyor
MAP Kavaklı yeni sezona hazırlanıyor mask
Haber albümü için resme tıklayın

MAP Kavaklı Spor Kulübü, geçtiğimiz günlerde geniş katılımlı toplantının ardından başlattığı yeni sezon hazırlıklarına haftada çift idman ve devamında hafta sonları Yuvacık Barajı çevresindeki parkurda, kros çalışmaları ile devam ediyor.

2.KÜME’’YE HAZIRLIK

Ali Asım Balkaya gibi bir Süper Lig efsanesi yetiştirmiş olan kulüp, yeni sezonda amatör 2.Küme’de futbol liginde mücadeleye yeniden başlayacak. Tecrübeli teknik adam Ramazan Yıldız yönetiminde çalışan takımın idmanları ve kros çalışmaları neşeli bir ortamda devam ediyor. Yönetim kurulu açıklamasında “İdmanlarımız sağlıklı bir ortamda gerçekleşiyor. Başta hocamız Ramazan Yıldız olmak üzere, yönetimimizde çalışmalardan memnuniyet duyuyoruz. Başarı bekliyoruz.” Dedi.

11 Oca 2022 - 14:30 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.547.007 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
E-Sporcular Valorant’a katılıyor mask
E-Sporcular Valorant’a katılıyor
MAP Kavaklı yeni sezona hazırlanıyor mask
MAP Kavaklı yeni sezona hazırlanıyor
Okullu sporcular tam mesaide mask
Okullu sporcular tam mesaide
Basketbolda yoğun trafik mask
Basketbolda yoğun trafik
Darıca 2021’i 112 madalyayla tamamladı mask
Darıca 2021’i 112 madalyayla tamamladı
Güreşçilerimiz Denizli’de mask
Güreşçilerimiz Denizli’de
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL