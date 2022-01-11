MAP Kavaklı yeni sezona hazırlanıyor

MAP Kavaklı Spor Kulübü, geçtiğimiz günlerde geniş katılımlı toplantının ardından başlattığı yeni sezon hazırlıklarına haftada çift idman ve devamında hafta sonları Yuvacık Barajı çevresindeki parkurda, kros çalışmaları ile devam ediyor.
2.KÜME’’YE HAZIRLIK
Ali Asım Balkaya gibi bir Süper Lig efsanesi yetiştirmiş olan kulüp, yeni sezonda amatör 2.Küme’de futbol liginde mücadeleye yeniden başlayacak. Tecrübeli teknik adam Ramazan Yıldız yönetiminde çalışan takımın idmanları ve kros çalışmaları neşeli bir ortamda devam ediyor. Yönetim kurulu açıklamasında “İdmanlarımız sağlıklı bir ortamda gerçekleşiyor. Başta hocamız Ramazan Yıldız olmak üzere, yönetimimizde çalışmalardan memnuniyet duyuyoruz. Başarı bekliyoruz.” Dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.