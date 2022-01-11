E-Sporcular Valorant’a katılıyor

Riot Games tarafından düzenlenen Valorant Champion Tour öncesi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor E-Spor ekibi, branş kaptanı Murat Sandalcı ile bir araya geldi. Bu zorlu sınav öncesinde fikir alış verişinde bulunan toplantıda, moral kondisyonu da yüklendi. Yönetim açıklamasında Ekibimize güveniyoruz, başarılar diliyoruz.” Dedi.