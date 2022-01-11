Zeytinoğlu, işgücü verilerini olumlu buldu

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, TÜİK tarafından açıklanan kasım ayı işgücü verilerini değerlendirdi. Zeytinoğlu, “Kasım ayında işsizlik oranı yüzde 11.2 ile bir önceki yılın aynı ayına göre 1.8 puan gerilerken, ekim ayı ile aynı seviyede gerçekleşti. İşsizlik oranı ekim ile aynı seviyede kalmasına rağmen aylık bazdaki 228 bin kişilik istihdam artışını olumlu değerlendiriyoruz.

POTANSİYEL İŞGÜCÜ

Aylık bazda istihdamın sektörlere göre dağılımına baktığımızda; tarımda 49 bin kişi, sanayide 73 bin kişi, inşaat sektöründe 10 kişi ve hizmetler sektöründe 96 bin kişilik istihdam artışı olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte toplam istihdam edilenler de kasım itibariyle 29 milyon 855 bin kişiye yükseldi” dedi. Zeytinoğlu, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranının kasımda yüzde 22.1, genç nüfustaki işsizlik oranının yüzde 22.3 olarak gerçekleştiğini söyledi.