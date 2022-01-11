Yeni Nesil Suda Bekletme özelliğine sahip Profilo Çamaşır Makinesi, yıkama başlamadan önce çamaşırlarınızı suyun içinde bekleterek daha etkili bir temizlik sağlıyor. Leke uzmanı özelliği sayesinde ise kıyafetlerinizi yıpratmadan kan, ter, çay ve yağ gibi zorlu lekelerden kolayca arındırırken 10 kg kapasitesi ile dağ gibi biriken çamaşırlarınızı aynı anda kolayca yıkama fırsatı sunuyor. Profilo çamaşır makinesi, özellikleri sayesinde sürekli çamaşır yıkama zahmetinden kurtarıp “Oh be Profilo Varmış” dedirtiyor.
11 Oca 2022 - 15:08- Ekonomi Güncelleme: 11 Oca 2022 - 15:09
Profilo’dan yenilik
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.