Profilo’dan yenilik

Yeni Nesil Suda Bekletme özelliğine sahip Profilo Çamaşır Makinesi, yıkama başlamadan önce çamaşırlarınızı suyun içinde bekleterek daha etkili bir temizlik sağlıyor. Leke uzmanı özelliği sayesinde ise kıyafetlerinizi yıpratmadan kan, ter, çay ve yağ gibi zorlu lekelerden kolayca arındırırken 10 kg kapasitesi ile dağ gibi biriken çamaşırlarınızı aynı anda kolayca yıkama fırsatı sunuyor. Profilo çamaşır makinesi, özellikleri sayesinde sürekli çamaşır yıkama zahmetinden kurtarıp “Oh be Profilo Varmış” dedirtiyor.