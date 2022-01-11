Bankadan yapılan açıklamaya göre müşteriler artık nerede olursa olsun dış ticaret işlem talimatlarını internet bankacılığı üzerinden bankanın sistemlerine yükleyebiliyor. Kurumsal Bankacılık’tan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Caner Işlak, şunları söyledi: “Yeni dijital hizmetimizle müşterilerimizin daha etkin bir operasyonel akışa geçmelerine destek oluyoruz. Müşterilerimizin yeni uygulamamıza geçişlerini hızlandırmak için onlara birebir eğitimler de veriyoruz. Diğer yandan, müşterilerimizin bankamızla sistem üzerinden paylaştığı talimatlar uzmanlarımız tarafından kontrol edilerek işleme alınmaya devam edecek. ”
11 Oca 2022 - 15:08- Ekonomi Güncelleme: 11 Oca 2022 - 15:10
HSBC Türkiye’den dış ticaret için uygulama
HSBC Türkiye, müşterilerine sunduğu dijital hizmetlere bir yenisini daha eklediğini duyurdu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.