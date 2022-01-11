HSBC Türkiye’den dış ticaret için uygulama

Bankadan yapılan açıklamaya göre müşteriler artık nerede olursa olsun dış ticaret işlem talimatlarını internet bankacılığı üzerinden bankanın sistemlerine yükleyebiliyor. Kurumsal Bankacılık’tan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Caner Işlak, şunları söyledi: “Yeni dijital hizmetimizle müşterilerimizin daha etkin bir operasyonel akışa geçmelerine destek oluyoruz. Müşterilerimizin yeni uygulamamıza geçişlerini hızlandırmak için onlara birebir eğitimler de veriyoruz. Diğer yandan, müşterilerimizin bankamızla sistem üzerinden paylaştığı talimatlar uzmanlarımız tarafından kontrol edilerek işleme alınmaya devam edecek. ”