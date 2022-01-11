İzmit grubu Oto Ticaret Merkezi’ni ziyaret etti

İzmit Belediyesi STK ve Esnaf Masası Koordinatörleri Birol Sağlam, Eray Bodur, Cem Serhat Dayanç, Nurullah Özer ve İzmit Belediyesi Koordinatörü Hakan Özkum önceki gün Kocaeli Oto Ticaret Merkezi Başkanı Fahrettin Batı ve yönetimini ziyaret ederek, çalışmalarında başarılar diledi. Kocaeli Oto Ticaret Merkezi’nin Başkanı Fahrettin Batı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek STK ve Esnaf Masası oluşumundan ötürü başkan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkür etti.