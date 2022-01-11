“Bayındırlık TOKİ’nin ihtiyaçlarına cevap vereceğiz”

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit Ayazma Mahallesi’nde yaşayan vatandaşların ve esnafların taleplerine dönük atılması gereken adımlar için bölgede bir inceleme gerçekleştirdi.

İncelemelerde Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Cenan Turan, Fen İşleri Daire Başkanı Ayşegül Yalçınkaya, Muhtarlık Dairesi Başkanı Numan Balaban, Ulaşım Dairesi Başkanı Ahmet Çelebi ve diğer teknik personel hazır bulundu. 17 Ağustos Bulvarı’nı güzelleştirecek ve iş merkezi bölgesini canlandıracak bir düzenleme yapacaklarını ifade eden Büyükakın, “Mahallemizin ve Bayındırlık TOKİ Konutları’nın kültür merkezi, taziye evi ve oyun alanı gibi ihtiyaçlarını karşılayacak çalışmalara imza atacağız. Burada 32 dönümlük bir alanda ise çok güzel bir park ve yeşil alanlar üreteceğiz” dedi.

“ARKADAŞLARIMIZ BİR ARAYA GELECEK”

İş merkezindeki esnaflara hayırlı işler dileyen ve sıcak sohbetler gerçekleştiren Büyükakın, TOKİ konutlarında yaşayan vatandaşlarla da bir araya geldi. Büyükakın, “Özellikle konutlarda yaşayan kadınların sosyal donatıların attırılması ve çocukların daha mutlu olabileceği alanların oluşturulması taleplerine dönük olarak gereken her türlü hizmeti burada hayata geçireceğiz. TOKİ konutlarımızda yaşayan hemşerilerimizin bizlerden talepleri oldu. Arkadaşlarımız burada güzel bir çalışma yapacaklar. TOKİ Site yönetimimiz ve ilgili teknik arkadaşlarımız bir araya gelecekler. İhtiyaçları önem sırasına göre belirleyecek ve adımlarımızı ona göre atacağız” dedi. Bayındırlık TOKİ Konutları’nda oturan kadınları da özel olarak dinledi.