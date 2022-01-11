MHP’li Göktekin: Bizim millet sevdamız maneviyat sözleşmesidir

MHP Karamürsel İlçe Teşkilatı, ilçedeki STK ve esnaf ziyaretlerini sürdürüyor. İlçe Başkanı Adnan Göktekin ve yönetimi, sabah kahvaltısını eski İzmit Caddesi esnafları ile yaparak güne başladı. Kahvaltının ardından, esnafların yanı sıra Karamürsel İdman Yurdu Spor Kulübü, Su Ürünleri Kooperatifi, Kızılay Karamürsel Şube Başkanlığı, Karamürsel Beşiktaşlılar Derneği, Kuzey Kafkas Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Merdigözlüler Derneği ve Karamürsel Ülkü Ocağı’nı ziyaret ettiler.

“BU ZORLU DÖNEMİ ATLATACAĞIZ”

Göktekin, “Bizim millet sevdamız karşılığı beklenmeyen bir sevda ve maneviyat sözleşmesidir. Bu sözleşme ebediyete kadar varlığını da koruyacaktır” dedi. Esnafları tek tek ziyaret eden Göktekin, sohbet ederek hayırlı kazançlar diledi. Ziyaret esnasında esnafların yoğun ilgisi ile karşılaşan Göktekin, “Birlik ve beraberliğe her zaman olduğundan daha fazla ihtiyacımız var. Bu zorlu dönemi inşallah atlatacağız” ifadelerini kullandı.